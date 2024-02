Nuovi treni metropolitana: entro fine anno il primo sarà in servizio

L’assessore ai Trasporti Matteo Campora, con una delegazione di tecnici del Comune di Genova e di AMT, ha visitato oggi a Pistoia lo stabilimento di Hitachi Rail dove è in avanzata fase di costruzione la flotta di 14 nuovi treni di quarta generazione che supporteranno lo sviluppo della rete metropolitana di Genova. È previsto che il primo dei nuovi mezzi entri in servizio entro il prossimo dicembre, mentre gli altri saranno aggiunti alla frequenza di uno al mese.

Ciascun veicolo, bidirezionale e lungo 39 metri, sarà composto da 4 semicasse con una capacità complessiva di 290 passeggeri, di cui 48 seduti. Circoleranno in composizione doppia, quindi per una lunghezza complessiva di 78 metri e una capacità di ospitare 580 viaggiatori. Saranno dotati di aria condizionata e di un sistema informativo per il pubblico. Inoltre, affinché sia garantita una maggiore flessibilità di esercizio, questi treni sono realizzati in modo da poter operare in accoppiata anche con i veicoli di terza generazione attualmente in servizio.

«È stato un grande piacere poter visitare gli stabilimenti di Hitachi Rail e vedere da vicino la qualità e l’avanzamento della produzione dei treni che renderanno la nostra metropolitana all’avanguardia a livello europeo – dichiara Campora – l’estensione della metro, che consideriamo un asset strategico del trasporto pubblico locale, è per noi un obiettivo prioritario. Sotto questo aspetto la nuova flotta consentirà di offrire un servizio di alta qualità contribuendo a collegare sempre più persone attraverso soluzioni di trasporto sostenibile indispensabili per ridurre l’impronta ambientale dei trasferimenti ‘interni alla città e aumentare l’appeal del servizio pubblico, riducendo i tempi di spostamento e aumentando la qualità del servizio stesso».

L’appalto di circa 70 milioni, che dopo apposita procedura di gara Amt ha aggiudicato a Hitachi Rail nel 2021, include la produzione e la messa in servizio dei treni. Questa fase avverrà dopo l’esecuzione delle prove in fabbrica e in linea previste dalla normativa vigente. A valle di questi test sarà istituita una commissione per l’immissione in linea dei veicoli il cui compito sarà quello di verificare i test già eseguiti e di procedere agli ultimi collaudi. La Commissione comprenderà rappresentanti del ministero dei Trasporti, di Ansfisa e di Amt.

Alla delegazione proveniente da Genova, e comprendente anche rappresentanti di Amt, Hitachi Rail ha illustrato alcune delle proprie attività e commesse in produzione, nonché la tecnologia del sito di Pistoia dove, insieme agli altri siti italiani, si lavora allo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità.