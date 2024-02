Medi-Market ha aperto il primo punto vendita in Liguria e cerca personale

Medi-Market, gruppo di farmacie e parafarmacie belga, festeggia l’apertura del suo primo punto vendita in Liguria, con l’inaugurazione del nuovo store in via XX Settembre, 255R.

L’azienda, con 27 punti vendita in Italia, ha scelto Genova per la sua prima apertura del 2024, con ambiziosi piani di espansione che prevedono l’inaugurazione di oltre 15 negozi entro la fine dell’anno. “Il benessere alla portata di tutti” è il claim dell’azienda.

Medi-Market si impegna a contrastare il carovita che affligge sempre più gli italiani, proponendo una selezione di articoli di prima necessità con sconti medi del -20% fino al -50%. L’obiettivo dell’azienda, presente in tre Paesi (Italia, Belgio e Lussemburgo), è garantire un facile accesso alla cura e alla prevenzione, mettendo a disposizione della clientela prodotti di alta qualità a prezzi accessibili.

L’azienda è in cerca di professionisti qualificati, tra cui farmacisti, addetti alla vendita ed esperti di cosmesi, beauty, nutrizione ed erboristeria. I requisiti fondamentali includono una laurea in Farmacia o Ctf, l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti, e la disponibilità a inserimenti formativi per aspiranti farmacisti. Per gli addetti alla vendita, è richiesta una spiccata passione per il lavoro con il pubblico e un profondo interesse per il prodotto.

Le figure selezionate avranno l’opportunità di partecipare a un programma di formazione continua introdotto dall’azienda, mirato a offrire un servizio di consulenza personalizzato per i clienti.

Per esplorare le posizioni aperte presso il nuovo punto vendita a Genova e in tutte le sedi in Italia, visitare questo link.

Medi-Market è un gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market) leader in Belgio nel settore della salute e del benessere. Il gruppo conta 130 punti vendita in Belgio e Lussemburgo, Italia e due webshops. Dal 2019 sono presenti sul territorio italiano con oltre 26 parafarmacie dislocate tra Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.