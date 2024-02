Eolico offshore, Fincantieri costruirà una nave di supporto Sov per Cyan Renewebles

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una Service Operation Vessel (Sov) ibrida, all’avanguardia e personalizzata per Cyan Renewables, un operatore specializzato in navi per l’energia eolica offshore in Asia. Vard è stata selezionata per la progettazione e la costruzione a seguito di una gara d’appalto in cui era in competizione con altri fornitori. La consegna è prevista per il secondo trimestre del 2026.

La nave rientrerà in un contratto di lunga durata con Siemens Gamesa per Hai Long n. 2, parte dell’Hai Long Offshore Wind Project, che comprende i parchi eolici offshore Hai Long n. 2 e n. 3 a Taiwan.

La nave garantisce un’eccellente capacità di mantenimento della posizione, unitamente a soluzioni altamente efficienti in termini di consumo di carburante. Vengono fatti ulteriori preparativi per abilitare il percorso verso operazioni a emissioni zero.

Cyan Renewables è un importante operatore di navi specializzate per l’energia eolica offshore in Asia che sostiene la transizione globale del settore marittimo dal “blu al verde”. Con sede centrale a Singapore, l’obiettivo di Cyan è diventare il partner prediletto sia per gli sviluppatori di parchi eolici che per gli operatori navali, così da favorire la transizione globale verso un futuro più verde.