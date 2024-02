Brugnato 5Terre Outlet Village, San Mauro affida la gestione e lo sviluppo dell’outlet a Promos

La gestione e lo sviluppo del Brugnato 5Terre Outlet Village di proprietà della San Mauro spa dall’inizio dell’anno è stata affidata a Promos srl, società che negli ultimi 30 anni ha gestito in Italia 60 strutture commerciali e che oggi, con Brugnato, conta 5 outlet.

Brugnato 5Terre Outlet Village, inaugurato nel 2014 e posizionato strategicamente a metà strada tra la Riviera Ligure e la Versilia, a pochi chilometri dalle Cinque Terre, è oggi l’unico outlet della Liguria nonché uno dei pochi che, grazie alla vicinanza con il porto della Spezia, può beneficiare di un importante flusso turistico (18 milioni l’anno) e di un notevole bacino di residenti entro i 90 minuti d’auto (6 milioni).

È proprio su territorio e turismo, le due anime che da sempre contraddistinguono il Centro, che farà leva il nuovo progetto di sviluppo, avviato da Promos e partito da poche settimane.

Con l’obiettivo di accrescere le potenzialità dell’asset, aumentandone il valore e incrementandone le performance, l’intervento vedrà un ampliamento dell’attuale tenant mix, una diversificazione e implementazione della ristorazione, l’inserimento di nuove funzioni e – sul lungo periodo – anche un possibile ampliamento.

«Quest’anno il nostro villaggio outlet festeggia il suo decimo compleanno – dichiara Marina Acconci, amministratore delegato della San Mauro – siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti e delle relazioni che si sono costruite con il territorio in questi anni. Nell’ottica di ulteriore crescita abbiamo scelto di avvalerci della collaborazione di Promos, la più accreditata e autorevole società italiana nel panorama outlet. Siamo certi che questa collaborazione ci consentirà di traguardare i nuovi obiettivi a cui stiamo lavorando nella costanza di valori condivisi con il nostro territorio».

Un’acquisizione, quest’ultima, che porta a 5 gli outlet attualmente presenti nel portfolio Promos e consolida la leadership della società nel segmento dell’off-price.

«Brugnato 5Terre Outlet Village rappresenta per il nostro gruppo l’ennesima sfida – dichiara Filippo Maffioli, amministratore delegato Promos −. In poco meno di un anno siamo passati da 7 a 11 strutture under management, di cui 5 outlet. Questa nuova commessa è l’ennesima conferma di come la nostra visione del business, in questo momento, sia vincente e un’ulteriore opportunità per consolidare la nostra presenza in Italia, arrivando anche in una regione, la Liguria, che mai prima d’ora avevamo approcciato. Ma non solo, il poter lavorare con la San Mauro, rappresentata da Marina Acconci, è per Promos un valore aggiunto. Nel settore le “famiglie”, come le nostre, sono rimaste davvero poche e il poterci mettere in gioco affiancando un’altra family company in un progetto di crescita ed espansione, condividendo la stessa visione del business, gli stessi valori e le stesse modalità di dialogo, non può che essere un presupposto vincente».

Promos, fondata nel 1990 dall’attuale presidente Carlo Maffioli e oggi gestita dai figli Filippo e Tomaso che ne hanno assunto il ruolo di amministratori delegati, ha contribuito a sviluppo, crescita e promozione di numerosi progetti immobiliari, sia in Italia che all’estero. Negli ultimi 30 anni, ha gestito in Italia 60 strutture commerciali di cui 14 factory outlet center, sviluppando oltre 1.5 milioni di mq e promuovendo investimenti per 3 miliardi di euro. Con più di 250.000mq di Gla gestita, 28 milioni di visitatori l’anno e 100.000 mq di nuovi sviluppi in pipeline, è oggi una tra le aziende familiari di riferimento nel settore e la società italiana leader nel comparto outlet con 850 store under management e 11 asset in gestione.