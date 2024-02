Baglietto presenta due nuovi progetti: Fast50 e X50

Baglietto ha presentato due nuove gamme di prodotto firmate Francesco Paszkowski Design, andando a completare il range di offerta del marchio che quest’anno festeggia il suo 170° anniversario.

Il nuovo progetto di 50 m, FAST50, segna il top di gamma nella linea di barche veloci, innovative e tecnologiche, da sempre sinonimo del marchio spezzino, mentre il concept XO lancia il cantiere in un nuovo segmento, quello delle barche pensate per le lunghe traversate intorno al mondo, il cui primo design all’interno di questa filosofia sarà X50.

«Innovare nella tradizione resta il presupposto fondamentale di Baglietto − commenta il ceo Diego Michele Deprati – che trova in queste nuove linee la sua migliore espressione. Entrambi i progetti presentano caratteristiche di grande innovazione e aprono Baglietto a nuovi importanti traguardi. Ogni nostro nuovo prodotto guarda al futuro, spesso anticipandolo, senza per questo venir mai meno al proprio dna».

BAGLIETTO X0

Nuovissimo concept di 50m presentato da Baglietto durante una conferenza stampa tenutasi oggi a Milano. XO non è, o non è solo, un Explorer nel senso stretto del termine, ma è, soprattutto, un nuovo modo di fare un’esperienza.

Explore, Experience, Observe, quindi – da cui il nome della linea XO – perché alla possibilità di percorrere grandi navigazioni si aggiunge anche la capacità di percepirne l’essenza attraverso un punto panoramico straordinario. Elemento distintivo del progetto è la zona di osservazione sita sopra la timoneria, uno spazio unico e privilegiato dal quale godere di una visione sferica dell’ambiente circostante. Pensato per lunghe navigazioni, l’osservatorio diventa spazio di intrattenimento che rompe la monotonia delle grandi traversate. Ampie vetrate a filo consentono la vista a 360° mentre lo skylight centrale permette di godere anche di frammenti di cielo, dal quale assaporare l’emozione di notti stellate. All’interno una “visual room” un ambiente protetto, spazio “cocoon” allestito con cuscinerie e divani. Di fronte all’area lounge trovano posto 6 grandi monitor, indipendenti l’uno dall’altro, così da permetterne anche una fruizione autonoma. Ogni schermo può offrire una diversa proiezione di cui fare esperienza corale o singola, tramite cuffie: come in aereo, all’interno dell’osservatorio si potrà contemporaneamente vedere un film o ascoltare la musica, scoprire l’itinerario cartografico o, ancora, vivere la navigazione in prima persona grazie alla vista dall’alto azionata da un drone, senza ostacoli o barriere.

L’ispirazione creativa passa spesso dall’osservazione di altre realtà: XO trova la sua nel mondo ferroviario. Ispirato al famoso “Settebello”; il treno ETR 300 che nella seconda metà degli anni Cinquanta aveva rivoluzionato il concetto di treno grazie alle sue soluzioni stilistiche innovative, con il caratteristico posto di guida posto sopra lo spazio dei passeggeri, mentre alla prima classe era destinato un salottino panoramico sottostante. XO ne ribalta i presupposti, lasciando la postazione di comando sull’upper deck mentre agli ospiti viene dedicato lo spazio sovrastante.

Dall’esperienza acquisita dal T52 deriva anche lo scafo, progettato per permettere navigazioni transoceaniche: la prua, in particolare, più massiccia e “tagliata” per consentire un passaggio semplificato delle cime e facilitare le manovre dell’equipaggio in condizioni meteo estreme. Il tema sicurezza resta rilevante anche nella scelta di ampi spazi per grandi tender adatti per la navigazione in mari duri e difficili.

L’utilizzo di materiali ceramici meno impattanti nell’ambiente, la presenza di pannelli solari sul tettuccio del fly bridge (da poter utilizzare come coadiuvanti nella ricarica dei numerosi toys di bordo), la scelta di speciali vernici sono tutti elementi che confermano l’attenzione del cantiere per le tematiche ambientali.

La linea offre svariate configurazioni (soprattutto nella zona di poppa che può facilmente ospitare fino a due tender di grandi dimensioni (fino a 10 metri) e differenti cromatismi per una forte personalizzazione cromatica.

La linea XO prevede 2 motori CAT C32 per una velocità massima di 16 nodi.

«Qualità di navigazione, affidabilità, prestazione nel senso più ampio del termine, sono da sempre le caratteristiche universalmente riconosciute al nostro marchio − commenta Fabio Ermetto, direttore commerciale Baglietto − e questa imbarcazione, pensata per solcare i mari anche più difficili, ne rappresenta l’estrema sintesi».

FAST50

50 metri, 4 motori MTU 2000M96L e una velocità massima di 30 nodi caratterizzano questo scafo dislocante veloce in lega leggera che rappresenta il top di gamma della linea Fast di Baglietto firmata Francesco Paszkowski Design, confermando la leadership del cantiere nel segmento delle grandi imbarcazioni veloci di alluminio ad alta personalizzazione.

L’ispirazione trova la sua origine nelle linee filanti della tradizione Baglietto che hanno fatto la scuola del design nautico a cui si aggiungono citazioni del nuovo corso del brand inaugurato con il T52. Il design della poppa, in particolare, riprende alcuni degli elementi innovativi introdotti nella linea più tradizionale: concepita su 2 livelli, con la falchetta abbattibile a creare una piattaforma bagno, l’area poppiera si definisce come spazio ideale per la vita a contatto con il mare, con lettini prendisole concepiti come chaise longues con vista privilegiata. Un transformer a scomparsa sostituisce la passerella, mantenendo così la pulizia della linea.

Come nel T52, anche questo modello mantiene la filosofia di una connessione tra spazi interni ed esterni senza limitazioni grazie alle finestrature a tutta altezza apribili su tre lati sull’upper deck e alle falchette tagliate che ne esaltano la vista.

Numerosi i richiami al mondo dell’automotive: dal design delle condotte di ventilazione ai due passacavi a poppa che rimandano agli scarichi delle auto sportive, sono numerosi i dettagli che trovano ispirazione da questo settore. Il Fast50 è un’imbarcazione a 3 ponti effettivi che sposa il concetto del wide body per la cabina dell’armatore, guadagnando quindi in volumi senza, però, perdere in visibilità, grazie a 2 finestrature serigrafate a scafo che consentono la vista dall’interno senza per questo rovinare la fluidità della linea dello yacht.

Degno di nota anche il tender, che può arrivare alla lunghezza considerevole di 7m, alloggiato in un garage con sistema di varo per allagamento posto alle spalle della sala macchine. La carena con semi tunnel a basso pescaggio rende facile la navigazione anche nei bassi fondali. Il primo scafo della linea è attualmente in costruzione presso il cantiere con consegna prevista nel 2026.

«Il Fast50 rilancia il cantiere Baglietto nel segmento delle imbarcazioni performanti, da sempre nel dnadel nostro marchio − commenta Fabio Ermetto− il top di gamma ripercorre la nostra tradizione con tratti distintivi che si integrano perfettamente con le richieste attuali del mercato, rispondendo così perfettamente alle esigenze di un cliente amante delle prestazioni, ma che non vuole rinunciare al comfort e alla piacevolezza di un superyacht».

Baglietto

Il Cantiere Baglietto è specializzato nella costruzione di nuove imbarcazioni plananti in alluminio da 38 a 50 metri e megayacht dislocanti e semidislocanti dai 35 metri in acciaio e alluminio. Baglietto oggi conta di 2 sedi produttive, a La Spezia (headquarter) e Carrara (sede operativa). La sede della Spezia si espande su una superficie di circa 35 mila mq. Un importante progetto costruttivo ha visto, negli ultimi anni, il rinnovamento dell’intero impianto produttivo con la costruzione, a La Spezia, di 3 nuovi capannoni per imbarcazioni fino a 65m e banchine attrezzate per ospitare navi fino a 70m. L’unità operativa di Carrara conta, invece, 2 aree di 5000 mq ciascuna destinate una alla costruzione delle imbarcazioni militari, l’altra, con 4 nuovi capannoni, alla costruzione di yacht fino a 50m. Le attività del cantiere prevedono uno sviluppo importante oltre che nelle nuove costruzioni anche nell’ambito della costruzione di imbarcazioni militari con il marchio di Baglietto Navy oltre che l’avvio della linea italiana di Bertram con imbarcazioni da 35′ e 39′ in costruzione.

FACTS&FIGURES

Anno fondazione: 1854

Numero Dipendenti: 103

Indotto medio giornaliero: 700 persone nei due stabilimenti di La Spezia e Carrara Imbarcazioni nuove consegnate all’anno: 6/7 sui due siti

Valore della produzione: €140 milioni (previsione 2023)

Certificazione: ISO 9001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015