Axpo e Saint-Gobain: accordo decennale per la fornitura di energia rinnovabile

Axpo Italia, quarto operatore sul mercato libero dell’energia, e Saint-Gobain, società operativa nel settore dell’edilizia sostenibile, hanno sottoscritto un Corporate Ppa per l’acquisto di energia rinnovabile per i prossimi dieci anni.

L’energia erogata, a partire da questo mese, sarà pari a 22GWh annui, più dell’11% dell’energia acquistata da Saint-Gobain, e servirà 10 siti su tutto il territorio italiano. L’energia fornita al Gruppo sarà prelevata da un impianto eolico di recente connessione situato in Puglia.

«Saint-Gobain è l’esempio di una grande impresa che sceglie le soluzioni migliori per il proprio sviluppo guardando al futuro dell’energia in chiave sostenibile e contribuendo con concretezza alla transizione −commenta Simone Rodolfi, head of Origination di Axpo Italia −. Assumersi un impegno su un orizzonte temporale di dieci anni, per quanto rappresenti un beneficio anche a livello di costo aziendale per l’energia, è al contempo la dimostrazione di una capacità di visione di medio-lungo periodo e una assunzione di responsabilità concreta verso gli obiettivi di transizione energetica. Accordi di questo genere evidenziano capacità pionieristiche non certo scontate e siamo particolarmente orgogliosi di affiancare un partner come Saint-Gobain».

Alla finalizzazione dell’accordo, per il team di Axpo Italia hanno lavorato l’head of Structured Origination Mattia Picco e la Originator Nicole Colla affiancati dal team legale dell’azienda nelle persone della Legal Counsel Debora Berra e del Legal, Regulatory & Compliance Director Stefano Brogelli.

«Come dichiara la nostra purpose Making the world a better home, la nostra ragion d’essere risiede nell’ambizione di migliorare il mondo in cui viviamo rendendo il mondo delle costruzioni sempre più sostenibile − ha dichiarato Gaetano Terrasini, ceo del Gruppo Saint-Gobain in Italia −. L’edilizia, infatti, è uno dei settori che più di altri può condizionare il futuro del pianeta. Essere parte attiva in un percorso di transizione ecologica è quindi una responsabilità che sentiamo molto forte ed è importante adottare una prospettiva che tenga in considerazione l’intero ciclo di vita degli edifici, a partire dall’approvvigionamento di energia utile per il processo produttivo. Siamo lieti di avere collaborato con Axpo Italia, Partner che ci ha accompagnato per questo progetto sapendo accogliere le nostre esigenze».