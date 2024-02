Asl 5, il nuovo direttore sanitario è Pamela Morelli: «Sfida appassionante costruire il nuovo ospedale»

Pamela Morelli è la nuova direttrice sanitaria di Asl 5 spezzina. 50 anni, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano e si è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Genova. Lì ha conseguito il dottorato di ricerca in Immunologia, vaccinologia e trapianti d’organo al Dipartimento di Scienze della Salute. Ha partecipato presso il Crems Università Carlo Cattaneo – Castellanza al Corso di Perfezionamento in Health Technology Assessment e frequentato il master di II° livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di medico competente presso l’Università Liuc – Castellanza.

Morelli ha iniziato la sua carriera all’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove ha ricoperto il ruolo di vicedirettore sanitario, successivamente ha lavorato come dirigente medico nella direzione medica degli Ospedali di Novi Ligure e Tortona dell’Asl di Alessandria.

Dal 2017 al 2019 ha diretto l’Ospedale di Susa (Torino) per poi assumere anche la Direzione dell’Ospedale di Rivoli in ASL TO3. Dopo un periodo presso l’Asl 3 di Genova, come responsabile dell’Ospedale Villa Scassi, dal 2022 è diventata nuovamente direttore dell’Ospedale di Rivoli e, dal 2023 ha ricoperto l’incarico di coordinatore dei presidi Ospedalieri di Asl TO3: una funzione strategica dell’organizzazione aziendale, che ha lo scopo di armonizzare i percorsi di cura e assistenza in tutti i presidi ospedalieri del territorio.

Il direttore generale Paolo Cavagnaro dice: «L’ho scelta per questo ruolo fondamentale nella direzione strategica poiché ha un profilo professionale che ben si armonizza con le necessità attuali di questa azienda e con l’importante sfida che ci attende: la costruzione del nuovo Felettino, diventato indispensabile per questa Asl dal punto di vista strutturale. Morelli ha un curriculum importante nell’ambito della direzione ospedaliera che va dalla Lombardia al Piemonte fino alla Liguria e anche se è alla prima esperienza da direttore sanitario sono certo che sarà all’altezza del ruolo. Insieme alla dottoressa Martelli, andata in pensione e che non smetto di ringraziare per il suo impegno e professionalità, in questi tre anni abbiamo raggiunto il primo obiettivo che mi ero prefissato quando nel 2021 ho assunto la guida di questa Azienda: creare una squadra unita e solida. Ritengo che ci siamo riusciti e in questa squadra do il benvenuto a Morelli, sicuro che le sue competenze ci permetteranno di migliorare ancora e di continuare a raccogliere i frutti del lavoro che finalmente cominciano ad arrivare. Il mio grazie, infine, a Giorgio Ferrari che, assumendo le funzioni di direttore sanitario, ha messo a disposizione dell’Azienda la sua preziosa esperienza, in questo periodo di passaggio precedente alla nomina».

Pamela Morelli commenta: «Raccolgo con soggezione l’eredità della dottoressa Franca Martelli che mi ha preceduto: era un direttore sanitario di lungo corso a differenza mia che sono alla prima esperienza. Il mio lavoro quotidiano è gestire ospedali, invece, in questo caso sono chiamata a ricoprire un ruolo sicuramente diverso. Sono onorata di questo incarico e soprattutto di lavorare in questa direzione che so essere coesa e pronta a non tirarsi mai indietro davanti alle difficoltà. Esattamente come me. Inizialmente mi affiderò al direttore generale e alla squadra che sicuramente mi supporterà nelle attività che mi attendono. Gli ospedali sono la mia casa, sono nata e cresciuta in ospedali di medie e grandi dimensioni, per questo non mi spaventa il lavoro che mi attende che prevede, tra l’altro, la sfida professionalmente appassionante di costruire un nuovo ospedale».