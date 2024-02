9-10 febbraio, a Genova il 30° congresso dell’Associazione operatori mercati finanziari – Assiom Forex

Si terrà venerdì 9 e sabato 10 febbraio ai Magazzini del Cotone di Genova il 30° Congresso annuale di Assiom Forex, l’Associazione degli operatori dei mercati finanziari. Per la due giorni sono attesi un migliaio di delegati e il momento clou sarà la mattina di sabato, con il discorso del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta alla comunità finanziaria.

Venerdì 9 febbraio alle ore 15.00 previsto il messaggio di benvenuto di Massimo Mocio (nella foto di apertura), presidente di Assiom Forex, cui seguirà il keynote speech “Nuove tecnologie e modernizzazione finanziaria: il ruolo della moneta di banca centrale” di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce.

Il workshop che seguirà, “Moneta e tecnologia: come l’euro digitale e l’intelligenza artificiale trasformeranno il settore finanziario” sarà moderato da Barbara Valbuzzi (co-responsabile della Commissione Esg di Assiom Forex) e annovera la partecipazione di Ugo Loeser (amministratore delegato Arca Fondi Sgr), Grazia Orlandini (responsabile Investimenti e Prodotti di Investimento Gruppo Bper), Andrea Prampolini (co-responsabile della Commissione Fintech di Assiom Forex). In chiusura, Luigi Buttiglione, economista e amministratore delegato di LB Macro, presenterà un Outlook sul 2024.

La giornata di sabato 10 febbraio ospiterà il primo discorso dell’anno rivolto agli operatori finanziari dal neo Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, che parlerà alle 11.30.

Alle 10.45 il sindaco di Genova Marco Bucci porterà i saluti della città, che patrocina l’evento insieme alla Regione Liguria. A seguire, faranno gli onori di casa anche Giovanni Toti, presidente della Regione, Flavia Mazzarella, presidente di Bper e Massimo Mocio, presidente Assiom Forex.

“Sarà un grande onore per noi ospitare rappresentanti delle istituzioni nonché esperti

dell’economia, del mondo accademico, dell’industria e del settore bancario per discutere di

competitività e crescita, in un momento di grande sfida per il nostro Paese e per approfondire i temi di innovazione finanziaria e le prospettive per i mercati”, ha sottolineato il presidente Mocio.

Alle 14.30, moderati dal direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, che intervisterà on-stage l’imprenditrice Ornella Barra (nata a Chiavari e attualmente Chief Operating Officer International Walgreens Boots Alliance), si confronteranno su questi contenuti Massimo Mocio, Piero Luigi Montani (amministratore delegato Bper), Francesco Billari (rettore Università Bocconi) ed Elena Beccalli (preside Facoltà Scienze bancarie finanziarie assicurative Università Cattolica).

Bper Banca e Arca Fondi Sgr in qualità, rispettivamente, di Main Partner e Partner del Congresso, sosterranno attivamente l’evento e collaboreranno alla realizzazione di momenti di confronto altamente qualificati finalizzati ad offrire un aggiornamento costante sulle tematiche di più stringente attualità, in un momento cruciale per la ripresa economica del nostro Paese e globale.

L’esperienza positiva delle ultime edizioni ha altresì suggerito di mantenere comunque la fruibilità online già apprezzata dai Soci per tutti gli eventi in agenda, inclusa la tavola rotonda pomeridiana, oltre a conferenze e webinar curati dalle Commissioni di Assiom Forex e delle aziende partecipanti.

Il programma dettagliato è disponibile qui.