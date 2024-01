Winter Park, a Ponte Parodi buona la prima: 280 mila presenze in 34 giorni

Anche in un anno colmo di novità, il Winter Park si conferma uno dei principali poli di attrazione del Natale genovese, registrando 280mila presenze in 34 giorni. L’edizione 2023/2024 del Winter Park conferma l’affluenza di quella precedente nonostante sei giorni in meno, grazie soprattutto alla nuova location di Ponte Parodi che ha dimostrato di poter attrarre e coinvolgere sia i cittadini, sia i turisti.

Un’altra conferma è quella dell’impatto solidale del luna park vincitore del Lunapark Award 2023, con le oltre 4000 presenze alla mattinata dedicata alle persone con disabilità e i 3605 euro all’Istituto Giannina Gaslini. Questi ultimi sono stati raccolti sia dai singoli operatori del luna park, sia dal ricavato dell’iniziativa di venerdì 12 gennaio in cui la Consulta Diocesana per i Minori ha portato, tra le attrazioni del Winter Park, circa 500 minori con situazioni di fragilità, personale o di famiglia.

«È un’enorme soddisfazione essere riusciti a registrare 280mila presenze tra le nostre attrazioni – spiega Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – soprattutto in un anno di cambiamento come questo. La conferma che Ponte Parodi fosse una location di livello ci è arrivata nelle prime ore di apertura: non avevamo mai visto così tante persone in coda all’inaugurazione, è stato veramente emozionante. In base ai biglietti venduti, a sondaggi rivolti ai partecipanti e a iniziative volte a contare gli accessi, non solo abbiamo stimato il numero di presenze, ma abbiamo rilevato un’affluenza maggiore di turisti (provenienti da diverse regioni d’Italia) rispetto a piazzale Kennedy, soprattutto nel periodo tra Natale e Capodanno. Questo grazie sia alla maggior vicinanza col Porto Antico e al centro cittadino, sia al terminal traghetti: in molti ci hanno detto di esser stati colpiti dal Winter Park dal ponte della nave e di essere poi arrivati a piedi una volta attraccati. Senza contare il miglior collegamento coi mezzi pubblici, apprezzato particolarmente dai genovesi. È stata un’edizione tanto impegnativa quanto ricca di soddisfazioni, che speriamo di poter ripetere, e migliorare, anche l’anno prossimo».

«I numeri di quest’anno parlano chiaro – dice l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli -: il Winter Park si è confermato un’attrazione centrale nell’offerta natalizia della città, fungendo da polo attrattivo per genovesi e per visitatori. La scelta di Ponte Parodi è stata una grossa sfida che oggi, con serenità, possiamo dire di aver stravinto. E l’abbiamo vinta come Amministrazione e, mi sento di dire, anche come città intera. Grandi e piccini, visitatori e crocieristi, hanno potuto riscoprire e vivere con curiosità e meraviglia una porzione del nostro territorio, coniugando divertimento e panorami inediti e scenografici che solo la nostra Genova sa donare. Abbiamo dimostrato, a differenza di altre città, che Genova non rinuncia al suo Luna Park, alla gioia di chi lo frequenta e al lavoro delle 104 famiglie e annessi dipendenti che coinvolge».

Prolungato inoltre a venerdì 26 gennaio 2024 il termine del contest fotografico “Winter Park a Ponte Parodi”, i cui 30 scatti migliori raccolti andranno poi a comporre un’esposizione al Galata Museo del Mare.