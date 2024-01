Sestri Levante, modifiche alla viabilità per lavori sulle acque bianche a San Bartolomeo della Ginestra

Dal 22 gennaio al 2 febbraio senso unico alternato in via Fascie

A Sestri Levante proseguono i lavori per la realizzazione di un nuovo canale di raccolta e smaltimento delle acque bianche in via Mons. Vattuone, a San Bartolomeo della Ginestra. Da lunedì 22 gennaio, le lavorazioni si sposteranno in prossimità del sottopasso di via Cagliari e dell’intersezione con via Fascie (via Aurelia).

In queste settimane si è conclusa la prima delicata fase di spostamento e messa in sicurezza del cavo di media tensione interrato sotto l’asfalto di via Mons. Vattuone e la prossima fase prevede uno scavo longitudinale all’asse di percorrenza di via Fascie, nell’area dell’incrocio, finalizzato alla posa di un cavidotto, composto da 3 tubazioni, destinato a ospitare linee di alimentazione di E-distribuzione spa.

Per consentire la realizzazione dei lavori, tenuto conto delle caratteristiche della carreggiata, del volume di traffico esistente e della natura delle lavorazioni, sono previste modifiche alla viabilità ordinaria dalle ore 8 di lunedì 22 gennaio fino a fine lavori, prevista il 2 febbraio: l’opera sarà realizzata impegnando la carreggiata una corsia per volta, pertanto, verrà istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo di cantiere ed inoltre sarà istituito il divieto di circolazione ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità sino a fine lavori.

L’impresa, oltre alla segnaletica di cantiere, per malfunzionamenti, predisporrà un servizio di pronta reperibilità 24/24h per tutta la durata dei lavori.

L’ultimazione di questa fase dei lavori è prevista venerdì 2 febbraio 2024.

Successivamente, avrà avvio la complessa fase di scavo e posizionamento della grande condotta idraulica.

«I lavori che stanno interessando l’area di via Mons. Vattuone e che ora coinvolgeranno la viabilità di via Fascie sono certamente un disagio penalizzante per i residenti ed il traffico cittadino, ma rientrano nel quadro di un progetto che va a ridurre sensibilmente il rischio idrogeologico e a prevenire eventuali allagamenti in situazioni di intense precipitazioni in zona San Bartolomeo – spiega il sindaco di Sestri levante, Francesco Solinas – Un lavoro articolato e complesso, invasivo e impattante, ma fondamentale per l’attenuazione del rischio idrogeologico dell’area».