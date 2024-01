Racing Force, partnership con Team Brady nell’E1 World Championship

Racing Force Group avvia un nuovo capitolo da fornitore ufficiale del team di Tom Brady che da quest’anno correrà nel nuovo UIM E1 World Championship, la prima serie elettrica di motonautica

Team Brady, di proprietà della leggenda del football americano Tom Brady, per il nuovo impegno agonistico ha scelto i prodotti Omp, Bell Racing e Racing Spirit, marchi del Gruppo Racing Force

I piloti del Team Brady, il campione del mondo di motonautica Sam Coleman e l’esperta nelle corse automobilistiche, Emma Kimiläinen, utilizzeranno Racewear Omp, derivato dall’esperienza del brand nelle competizioni a quattro ruote, con un kit comprendente tuta ignifuga, guanti, scarpe e underwear. Fra i punti chiave della collaborazione tra Racing Force Group e Team Brady, a lungo termine, c’è l’idea di sviluppare una tuta con soluzioni specifiche per la motonautica, che possa innalzare ulteriormente il livello di prestazioni e comfort richiesto da questa disciplina del motorsport.

Coleman e Kimiläinen indosseranno inoltre il casco jet MAG-10 di Bell Racing, già omologato per le competizioni di motonautica, dotato di microfono e altoparlante per le comunicazioni tra abitacolo e squadra durante le sessioni di gara.

Il personale del Team Brady sui campi di gara indosserà l’abbigliamento tecnico Racing Spirit, che integra il know-how e la passione Omp in capi e accessori quali polo, giacche e zaini. L’E1 World Championship e il Team Brady rappresentano una vetrina ideale per il marchio Racing Spirit, che oltre ad essere apprezzato nel motorsport ha trovato diffusione nel settore nautico grazie alle sue caratteristiche tecniche.

L’edizione 2024 del UIM E1 World Championship prenderà il via in Arabia Saudita, con il Gran Premio di Jeddah del 2-3 febbraio. Seguiranno gli appuntamenti di Venezia (Italia), Puerto Banús (Spagna), Ginevra (Svizzera), Monaco, Rotterdam (Paesi Bassi) e Hong Kong.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, commenta: «Siamo orgogliosi di affrontare questo nuovo progetto con il Team Brady, che ha scelto i nostri marchi Omp, Bell Racing e Racing Spirit per iniziare l’avventura nel UIM E1 World Championship. Grazie a questa piattaforma, i nostri prodotti godranno di una visibilità aggiuntiva, dimostrando le proprie qualità anche in una disciplina e in un ambiente diversi da quelli abituali, ma con moltissime affinità sportive e tecnologiche. Siamo inoltre allineati sul tema della sostenibilità, facendo già la nostra parte utilizzando materiali riciclati e contando su energie rinnovabili nel processo di produzione. Per il nostro reparto ricerca e sviluppo, questa partnership sarà inoltre un’opportunità per lavorare a soluzioni specifiche per la motonautica da implementare in futuro, grazie al feedback del Team Brady e dei suoi piloti».

«Siamo contenti di poter lavorare con Racing Force Group e i suoi iconici marchi OMP, Bell Racing e Racing Spirit – dichiara Ben King, co team principal del Team Brady –. Con decenni di forniture degli equipaggiamenti della più elevata qualità ad alcuni fra le squadre e i piloti più vincenti al vertice del motorsport, Racing Force Group incarna perfettamente l’approccio del nostro Team e del suo leggendario proprietario, Tom Brady, nel dare sempre il massimo. Il Team Brady è attento all’innovazione sostenibile tanto quanto alla ricerca della vittoria. Per questo motivo, non vediamo l’ora di sviluppare insieme soluzioni all’avanguardia per il racewear per massimizzare la prestazione del pilota e la sicurezza, riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente».