La luna del grano, compie un anno la startup innovativa che supporta la genitorialità in azienda

In questo 2024 partiranno percorsi specifici anche per i neo-papà

Compie un anno la Luna del Grano, una startup innovativa società benefit nata a Genova il 19 gennaio 2023. Fondata da Sonia Zappitelli (a sinistra nella foto di apertura), consulente aziendale welfare, ed Elisabetta Pesenti (a destra), coach certificata Icf.

La startup è stata selezionata da Google per il suo percorso di accelerazione insieme a Talent Garden-Milano e il bilancio è più che positivo, come racconta Zappitelli: «Siamo una novità, non c’era nulla di simile prima dell’anno scorso. Ci siamo inventate un percorso di rientro al lavoro proprio perché noi stesse siamo diventate madri e per empatia nei confronti delle lavoratrici che ancora oggi, spesso, scelgono le dimissioni per impossibilità di conciliare il lavoro con la nuova condizione». Zappitelli, in particolare, prima di diventare mamma era dipendente in un’azienda privata proprio nel settore Hr-welfare aziendale.

La mission è quella di supportare l’inclusione e il benessere con focus sull’importanza di supportare la maternità e la genitorialità in azienda. Tutti i servizi sono pienamente rispondenti alla Uni Pdr 25 sia sulla formazione dei lavoratori, sia dei vertici sia delle risorse umane.

Tra i servizi offerti c’è il percorso Back to Work in 5 step e su specifica piattaforma per le neo-mamme in rientro dal congedo maternità.

Più in generale, le aziende vengono accompagnate nella costruzione di percorsi di formazione, coaching e sensibilizzazione tematiche di inclusione e di Parent caring, verso un cambiamento di cultura aziendale, oltre che un accompagnamento alla certificazione di parità di genere.

Proposta anche un’Academy materno infantile composta da video registrati nella quale si affrontano le tematiche più comuni relative alle difficoltà del rientro a lavoro (gestione del distacco, diversa gestione del tempo, allattamento, figure di riferimento eccetera).

«Siamo partiti con percorsi dedicati alle neomamme − chiarisce Zappitelli − e già una decina di grandi aziende del Nord Italia hanno recepito questa mission con grande rapidità, ma ci è stato anche chiesto di creare servizi per tutti, per sensibilizzare la cultura aziendale e creare terreno fertile. Ci hanno anche chiesto servizi specifici per i neo-papà che hanno bisogno anche loro di essere supportati. Nel 2024 partiremo con questi nuovi percorsi».

Per le pmi, pur avendo grande attenzione nei confronti di queste tematiche, le difficoltà sono rappresentate dal reperimento del budget.

Nel 2024 la Luna del Grano organizzerà anche degli eventi. Uno sarà in Primavera proprio a Genova.