Indagine CasinoItaliani: Genova è la città in cui gli amministratori delegati guadagnano di più

Genova è la città in cui gli amministratori delegati guadagnano di più, con uno stipendio medio di 183.772 all’anno. A dirlo è un’indagine condotta da CasinoItaliani, portale specializzato nel gioco online, che è stata ripresa dall’Agenzia Dire.

Il report ha analizzato i dati di Linkedin di 78 università italiane per determinare la percentuale di ex studenti che ricoprono posizioni di ceo o imprenditori di successo. Inoltre sono stati analizzati i dati Glassdoor, per identificare quali città in Italia offrono lo stipendio medio più alto per gli amministratori delegati, confrontandolo con lo stipendio medio complessivo del Paese.

CasinoItaliani ha analizzato gli stipendi medi degli amministratori delegati in 30 città italiane per determinare quali città offrono gli stipendi più alti. Lo studio ha inoltre confrontato gli stipendi medi dei dipendenti in ciascuna regione sulla base dei dati dell’Istituto nazionale di statistica. Secondo lo studio, la città italiana dove gli amministratori delegati guadagnano lo stipendio più alto è Genova. Lo stipendio base medio annuo per gli amministratori delegati nel capoluogo ligure è pari a 183.772 euro, quasi cinque volte di più dello stipendio medio dei residenti in Liguria, pari a 36.288 euro. Milano – che ospita l’università che forma il maggior numero di leader aziendali – offre il secondo stipendio più alto per gli amministratori delegati, con una media annua di 146.434 euro. Al terzo posto c’è Bari, con una retribuzione media annua di 141.055 euro per gli amministratori delegati. Seguono Firenze (116.387 euro) e Roma (112.949 euro).

Come anticipato, ad aggiudicarsi il titolo di università italiana che ha prodotto il maggior numero di business leader è l’Università Bocconi. Il 14,3% di tutti gli ex studenti dal 1900 sono diventati amministratori delegati o imprenditori di successo, il che equivale a 17.764 ex studenti di Linkedin. Al secondo posto, c’è la più grande università ingegneristica italiana, il Politecnico di Milano. Specializzata in corsi di ingegneria, architettura e design, la più antica università di Milano vede il 7,9% dei laureati diventare amministratore delegato o imprenditore. Al terzo posto si colloca il Politecnico Iuav di Venezia con il 7,7% degli studenti che dirigono o avviano un’impresa. Secondo l’indagine l’Università di Genova è al decimo posto con il 6,31% di ex studenti che oggi sono ceo o imprenditori.