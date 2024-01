Genova: dal 3 febbraio al via primo corso gratuito per l’adozione di cane impegnativo

Alcune razze possono essere molto affidabili ma, per le loro caratteristiche fisiche e genetiche, non adatte a tutti gli adottanti

Partirà il 3 febbraio a Genova il nuovo corso gratuito dal titolo “Famiglia interspecie impegnativa” destinato alle famiglie che aspirano all’adozione di un “cane impegnativo”. Questa definizione comprende per alcuni molossoidi e altre razze. Promotori dell’iniziativa sono l’Istituto Ligure per il Consumo e la sezione di Genova della Lega Nazionale per la Difesa del Cane con il sostegno della Regione Liguria.

Dichiara l’assessore alla Tutela degli Animali d’Affezione Simona Ferro: «Diamo avvio a un progetto che gratuitamente mette a disposizione delle famiglie un gruppo di professionisti per orientarli nell’adozione dei cani cosiddetti impegnativi. Ringrazio Pierluigi Castelli, Graziana Moretti e Furio Truzzi per aver dato corpo a questa iniziativa in cui la Regione Liguria crede molto e che ha sostenuto fin dalla nascita. La formazione e la conoscenza sono elementi necessari per una buona convivenza e le giornate così ben articolate in cui si divide il corso andranno ad affrontare tutti gli aspetti legati ad un’adozione responsabile e consapevole».

«La Lega nazionale per la difesa del cane, avendo sedi in tutta l’Italia, ha dunque il polso della situazione riguardo i cani sul territorio e, in particolar modo, nei canili – spiega il veterinario e presidente della sezione di Genova della Lega nazionale per la difesa del cane Pierluigi Castelli –. Si è osservato che alcune razze, come pitbull, cani corsi, mastini napoletani, pastori maremmani, possono dare grandi problematiche sociali, sia per morsicature ai propri simili sia alle persone che li accudiscono. Con questa iniziativa vorremmo, da una parte, difendere queste razze di cani che, se cresciute in modo rispettoso e con un approccio corretto alle loro caratteristiche, possono essere cani molto affidabili, dall’altro vorremmo far capire che queste razze non sono, per le loro caratteristiche fisiche e anche genetiche, adatte a tutti gli adottanti. Vogliamo passare il messaggio secondo cui si dovrebbe effettuare uno studio della famiglia e capire se sia idonea a sostenere l’adozione di un cane di queste razze impegnative».

«La conoscenza e la competenza – spiega Emanuele Guastavino, vicepresidente dell’Istituto Ligure per il Consumo – giocano un ruolo chiave per gestire al meglio le problematiche con animali impegnativi in questo caso i cani di grossa taglia. Da queste premesse è nata l’idea di promuovere un corso sperimentale gratuito della durata di otto ore e siamo grati alla Regione, all’assessore Simona Ferro per la sensibilità e la condivisione con noi di questo percorso costruito assieme alla lega nazionale per la difesa del cane e al direttore del corso Pierluigi Castelli».

Il corso si svolgerà il sabato dalle ore 15 alle ore 17 presso la Sala Colombo di Regione Liguria in via Fieschi 15 e si svolgerà sabato 3 febbraio, sabato 10 febbraio, sabato 2 marzo e sabato 16 marzo. Il programma nel dettaglio prevede:- 3 febbraio: introduzione del Corso, elementi di etologia generale ed applicata del cane a cura di Graziana Moretti;

– 10 febbraio: elementi di medicina veterinaria, cinognostica, premesse genetiche di specie e di razza a cura di Pier Luigi Castelli;

– 2 marzo: elementi di psicologia sistemico familiare interspecie a cura di Graziana Moretti;

– 16 marzo: elementi di giurisprudenza in materia animale e norme dedicate ai cani impegnativi a cura di Laura Pieri.