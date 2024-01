Fratelli Cosulich, la joint venture Coscos acquisisce l’operatore della logistica integrata Trasgo

Il Gruppo Fratelli Cosulich annuncia il successo di un significativo investimento nel settore della logistica integrata, attraverso Coscos, la joint-venture con il proprio partner strategico storico Cosco Shipping. L’unione delle competenze e risorse che si è conclusa con un importante investimento che ha portato all’acquisizione del 100% di Trasgo, attore fondamentale nel settore logistico.

Trasgo è un importante protagonista a livello nazionale e internazionale nella logistica integrata, offrendo un’ampia gamma di servizi, tra cui trasporto, magazzinaggio, operazioni doganali, movimentazione merci, logistica fieristica e gestione diretta dei magazzini presso le strutture dei clienti. Fondata nel 1981 a Novara (Italia), si è dedicata a favorire attività di trasporto indipendente. Nel corso della sua evoluzione, l’azienda ha ampliato la propria portata, istituendo nuovi uffici e innovando il proprio portfolio di servizi in linea con gli sviluppi del settore, contando attualmente su 14 strutture di magazzino con una capacità di quasi 300.000 mq e oltre 320 unità tra camion e mezzi di movimentazione.

Nel mondo della logistica, Trasgo fornisce una gamma completa di soluzioni in diverse aree, tra cui logistica industriale, promozionale, tecnologica e dell’e-commerce. I suoi servizi di trasporto coprono tratte sia nazionali che internazionali, con opzioni di trasporto via aria, mare e terra. Inoltre, gli investimenti futuri previsti nel settore della logistica aumenteranno la necessità di ampliare le capacità dei magazzini; Trasgo, sfruttando i propri magazzini, è in grado di soddisfare la crescita derivante da queste nuove acquisizioni aziendali. Con una fitta rete di relazioni, Trasgo può soddisfare e arricchire le esigenze di logistica intra-europea, garantendo una copertura nazionale e internazionale senza soluzione di continuità.

“Questa acquisizione – si legge nel comunicato del Gruppo – rappresenta un passo fondamentale per ampliare la copertura e diversificare le operazioni. Oltre a ciò, è un’ulteriore rappresentazione tangibile che unire le forze e creare sinergie, attraverso paesi e protagonisti internazionali, porterà a effetti di valore aggiunto insuperabili per tutte le parti coinvolte.

Augusto Cosulich, presidente del Gruppo Fratelli Cosulich, dichiara: “Oggi è un giorno significativo per il Gruppo Fratelli Cosulich, perché abbiamo completato con successo l’acquisizione di Trasgo. Tuttavia, per me ciò che conta davvero è che, proprio come nella vita, trovare i partner giusti per creare le condizioni per investimenti congiunti è essenziale. È ora di sottolineare che è possibile crescere insieme a partner consolidati, ma gli imprenditori devono essere disposti a investire le proprie risorse. Coscos è il risultato della nostra lunga relazione con uno dei nostri più stretti partner commerciali da oltre 30 anni. Trasgo offre una risposta solida alle mutevoli esigenze logistiche delle aziende nostre clienti presenti e futuri. Ed innovazione significa fornire ai nostri clienti soluzioni reali ai nuovi problemi”.

Anna Idra Russo, managing director Trasgo, dichiara: “Il nostro obiettivo primario è sempre stato la crescita dell’azienda, una crescita attenta a non snaturare i principi e i valori che da sempre guidano il nostro operato nei confronti di dipendenti, clienti e fornitori. Trasgo si è sviluppata molto, soprattutto negli ultimi quindici anni , uno sviluppo che, in un panorama sempre più internazionale, necessita oggi di nuova linfa. Abbiamo preso questa decisione, attentamente valutata e ponderata, perché siamo convinti che Coscos, animato dagli stessi principi e valori, sarà il partner giusto per consentire Trasgo e tutta la sua “famiglia” il meritato ulteriore sviluppo”.