Comunità energetiche, AlgoWatt si aggiudica finanziamento europeo nel progetto Siesta

Riceverà un contributo di oltre 350mila circa per svolgere attività di digital energy service provider sul progetto "Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics"

AlgoWatt si è aggiudicata un finanziamento di circa 351mila euro per attività di digital energy service provider sul progetto “Siesta – Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics“, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Horizon Europe.

Il progetto Siesta, della durata complessiva di 36 mesi e con finanziamento comunitario di circa 5 milioni di euro, è coordinato dall’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic, Spagna).

AlgoWatt è leader del pacchetto di lavoro per un caso d’uso specifico nel settore dell’energia, con particolare attenzione alle comunità energetiche. L’obiettivo è la creazione di un hub informativo sicuro per le Comunità delle energie rinnovabili (Cer), in grado di garantire l’accesso, il riutilizzo e la valorizzazione delle informazioni tecniche associate al consumo, alla produzione e all’immagazzinamento dell’energia in modo affidabile, conforme alla privacy, senza soluzione di continuità e persino transfrontaliero.

Il progetto Siesta ha alla base la gestione dei dati sensibili: una sfida sempre presente per le organizzazioni che li generano e li utilizzano. Fornire l’accesso a questi set di dati sensibili per un uso equo e corretto è ancora più impegnativo, soprattutto quando i dati coinvolgono persone e devono essere rispettate le norme sulla protezione dei dati. Al contempo, gli standard dell’open science sostengono la pubblicazione di dati aperti come strumento essenziale per costruire una società informata, nonché per consentire il miglioramento di servizi e di soluzioni anche commerciali. Risulta, infatti, fondamentale riutilizzare i dati per massimizzare il ritorno sugli investimenti sia in ulteriori iniziative di ricerca sia in iniziative che coinvolgano proattivamente la società, ma spesso ciò non avviene quando i dati sono di natura sensibile e gli strumenti per accesso, condivisione e riutilizzo risultano inadeguati allo scopo.

In questo contesto, il progetto Siesta metterà a disposizione delle parti interessate ai dati sensibili una serie di strumenti, servizi e metodologie per consentire un’efficace condivisione dei dati sensibili, in modo che i ricercatori e gli scienziati dei dati possano sfruttare in modo produttivo tali risorse. Seguendo un modello e un approccio basati sul cloud, Siesta fornirà strumenti di facile utilizzo con l’obiettivo di promuovere l’adozione della condivisione e dell’elaborazione dei dati sensibili nello European Open Science Cloud (Eosc).

L’obiettivo generale di Siesta è fornire ambienti affidabili basati su cloud per la gestione e la condivisione di dati sensibili, costruiti in modo riproducibile, insieme a una serie di servizi e strumenti per facilitare la condivisione sicura degli stessi, attraverso tecniche di anonimizzazione all’avanguardia. La piattaforma Siesta si concentrerà sull’usabilità e sulla riproducibilità, al fine di garantire una bassa barriera d’ingresso per i nuovi utenti e per le parti interessate ai dati, oltre a fornire ai ricercatori un modo per replicare un determinato ambiente di analisi.