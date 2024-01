Chiavari, in corso la verifica di stabilità per 457 alberi

Con l’inizio del nuovo anno sono ripresi anche gli interventi di manutenzione del verde cittadino a Chiavari. Le attività programmate dall’amministrazione comunale riguardano principalmente la valutazione di stabilità (Vta) delle alberature presenti in varie zone della città, la rimozione delle ceppaie, la potatura e la messa a dimora di nuove piante.

«Sono 457 gli alberi ad alto fusto oggetto di verifica da parte della ditta incaricata, l’Agriforesta srl per 33.914 euro, presenti in parchi e giardini, scuole e parcheggi pubblici. Sotto esame lecci, pini marittimi, tigli, cipressi, magnolie, platani. Un’operazione volta a garantire la sicurezza dei cittadini e la fruibilità delle aree verdi − spiega la consigliera Ilaria Solari − per rinnovare il patrimonio arboreo verranno piantumate anche nuove alberature, tra cui dieci palme in viale Arata e viale Tappani, due pitosfori in corso Valparaiso e via Delpino, e un leccio all’interno del parcheggio pubblico attiguo al bar Fox, mentre nei giorni scorsi sono state rimosse diverse ceppaie in piazza Roma e in piazza N.S. dell’Orto».

«Il verde urbano − aggiunge il sindaco di Chiavari, Federico Messuti − è un bene prezioso che intendiamo tutelare e valorizzare grazie ad una continua pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. A Chiavari abbiamo oltre 68.000 metri quadri di verde pubblico, suddiviso tra parchi, giardini, aree cani, spazi ludici e campi polivalenti. Come amministrazione abbiamo recentemente riqualificato piazza Del Buono, i giardini della Spiaggetta con il parco della Memoria, la nuova passeggiata da piazza Gagliardo alla Fara, il percorso naturalistico del fiume Entella, le due aree ristoro all’altezza del ponte della Maddalena e all’inizio del sentiero delle Grazie. Ora è il turno di parco Rocca, grazie ai 2 milioni di euro ottenuti dal Pnrr. Un lavoro importante per la qualità della vita degli abitanti e per la sostenibilità ambientale della città».