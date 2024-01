Chiavari: finanziamento Pnrr da 130 mila euro per l’illuminazione pubblica

Il Comune di Chiavari ha ottenuto un finanziamento di 130 mila euro dal Pnrr per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. I lavori sono partiti questa mattina da via Perissinotti e proseguiranno in via Pianello, largo Casini, via Vinelli, via Filippini e via Bancalari.

«Verranno sostituiti circa 60 punti luce con moderni impianti a led capaci di garantire una maggiore efficienza e performance, riducendo i consumi energetici, i costi di gestione e di manutenzione. Ad eseguire gli interventi la ditta Enlight» spiega l’assessore Paolo Garibaldi.

«Dal 2017 sono circa 2 milioni di euro le risorse messe in campo dall’amministrazione, tra fondi propri e bandi ministeriali, per la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a sospensione, su palo o parete. Siamo intervenuti in tutti i quartieri e progressivamente andremo a potenziare gli impianti rimanenti. Interventi che vanno a sommarsi ad altri progetti di riqualificazione urbana, come la sistemazione di piazza Del Buono, di piazza Verdi e della Spiaggetta del porto» chiarisce il sindaco Federico Messuti.