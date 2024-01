Barabino & Partners ai vertici della classifica Mergermarket PR Advisors 2023

È al primo posto in Italia per numero di operazioni, quinto in Europa e nono nel mondo

Barabino & Partners è al vertice del Ranking Mergermarket PR Advisors 2023, posizionandosi al primo posto in Italia per numero di operazioni e al secondo per valore dei deal, con 94 deal nei quali ha svolto in ruolo di advisor qualificato in materia di comunicazione, per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di dollari.

La leadership della società si estende poi anche al contesto europeo, dove Barabino & Partners scala la classifica attestandosi al quinto posto con 102 deal all’attivo, guadagnando una posizione rispetto all’anno precedente. Questo risultato è particolarmente significativo in quanto colloca l’azienda ai vertici della comunicazione in Europa, mercato pressoché coperto da player globali.

La vocazione internazionale dell’attività di Barabino & Partners trova poi conferma anche nel posizionamento all’interno della Top 10 Global by deal count, dove l’azienda mantiene il nono posto con 105 operazioni, per un valore di oltre 9,1 miliardi di dollari. Tale risultato è poi ulteriormente consolidato anche dal presidio delle singole aree geografiche, con posizioni di rilievo ottenute sia a livello europeo (Irlanda, Francia e Spagna) che nell’area Americas, US, Asia Pacific e Asia. Tale estensione geografica testimonia il lavoro svolto quotidianamente dai professionisti dell’azienda nel raccontare i progetti internazionali dei campioni del Made in Italy.

Luca Barabino, ceo di Barabino & Partners, commenta: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti anche quest’anno e del nostro posizionamento ai vertici della classifica italiana, europea e mondiale. Essere un’azienda leader in Italia con un ottimo presidio dei mercati esteri è per noi motivo di orgoglio; la nostra comprovata capacità di comunicare l’eccellenza delle aziende italiane, nel nostro paese e all’estero, si concretizza nel ranking annuale di Mergermarket. Siamo l’unico Gruppo italiano con una presenza estera diretta, con un team di oltre 140 risorse qualificate e dedite al lavoro che fanno. A partire da queste caratteristiche distintive, guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo e siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno, qualificandoci come partner di primo piano per le numerose aziende che vogliono raccontare le loro strategie di crescita”.

Il Ranking 2023, pubblicato oggi da Mergermarket – istituto internazionale indipendente, specializzato nel monitoraggio e nell’elaborazione dei dati relativi ai deal di M&A a livello internazionale – riveste un particolare valore per Barabino & Partners in quanto posiziona anche quest’anno l’azienda tra i principali comunicatori di operazioni finanziarie straordinarie portate a termine da soggetti italiani ed esteri.

Barabino & Partners su base 2022 – con oltre 140 risorse, 8 sedi operative in Italia e all’estero e circa 22 milioni di ricavi al 31 dicembre 2022 – è l’unica realtà italiana nel settore della consulenza di comunicazione d’impresa ad aver sviluppato una presenza diretta sui mercati esteri.