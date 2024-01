Amt, variazioni alla linee per i Rolli Days e per Samp-Parma

Modifiche ai bus dal 19 al 21 gennaio per i Rolli Days e venerdì 19 per la partita della Sampdoria

Amt informa delle variazioni alle linee bus in occasione dei Rolli Days (dal 19 al 21 gennaio) e per Sampdoria – Parma (venerdì 19 gennaio, ore 20.30).

Rolli Days

A seguito della chiusura al transito veicolare di via XXV Aprile e piazza Fontane Marose in occasione dei Rolli Days, nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 22.00, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634, 641 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato. Le modifiche interessano anche le linee 42, nella sola giornata di sabato 20 gennaio, e Shopping Bus nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 gennaio.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Linea 34 e 634

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprendono regolare percorso.

Linee 35, 35/ e 641

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza de Ferrari, via Dante dove riprendono regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Linea 42 nella sola giornata di sabato 20 gennaio

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via XX Settembre, non raggiungono piazza Fontane Marose ma proseguono per via Dante dove effettuano regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Shopping Bus nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 gennaio

I bus, giunti alla fine di via XX Settembre, proseguono per via Dante, piazza Dante, via XX Settembre dove riprendono percorso regolare.

Incontro di calcio Sampdoria – Parma

In occasione dell’incontro di calcio Sampdoria – Parma, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (Foce – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana:

18.30

18.50

19.05

19.25

19.40

20.00

20.15

CM corse da Caricamento:

18.30

18.45

19.05

19.20

19.40

19.55

20.15

KM corse da via Rimassa:

18.30

18.40

18.50

19.00

19.10

19.20

19.30

19.40

19.50

20.00

20.10

20.20

SM corse da piazza Acquaverde:

18.30

18.40

18.50

19.00

19.10

19.20

19.30

19.40

19.50

20.00

20.10

20.20

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 37 (via dei Platani – via Dante/De Ferrari), 48 (Molassana – PS San Martino), 82 (Quezzi – Brignole), 480 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e le linee serali 603 (Quezzi – Brignole), 680 (Sant’Eusebio – Brignole) e 683 (via Robino – Brignole).