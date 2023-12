Toti: «Terzo mandato per me? Alleati interessati, per ora non ci sono idee migliori»

«Tecnicamente e giuridicamente, in Liguria non vi è alcun impedimento a un'eventuale terza amministrazione che porti il mio nome»

«Tecnicamente e giuridicamente, in Liguria non vi è alcun impedimento a un’eventuale terza amministrazione che porti il mio nome. Esattamente come sta avvenendo in questi anni in Veneto per il terzo mandato del governatore Luca Zaia, qui è possibile un terzo mandato per il governatore attuale».

Lo ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, stamattina a margine di una conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti sui dubbi della presidente del consiglio Giorgia Meloni riguardo al terzo mandato per i governatori.

Il secondo mandato di Toti in Liguria scade a fine 2025. «Politicamente – ha aggiunto il governatore ligure – ho rilevato l’interesse per una mia ricandidatura da parte di Fratelli d’Italia e della Lega e dei principali alleati della nostra coalizione. Poi, mancano due anni: se qualcuno ha idee diverse e migliori, sono pronto per primo ad ascoltarle. Ma per il momento non ho sentito molto di diverso».