Sommelier, ripartono i corsi Ais di primo livello nel Tigullio e a Genova

Sono in partenza anche nel Tigullio i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione italiana sommelier della Liguria. L’appuntamento con la presentazione del corso è(alle ore 16 per il corso pomeridiano oppure alle ore 20.30 per il corso serale) all’Hotel Stella del Mare di, in viale E. Millo 115. I corsi di primo livello per sommelier permettono di acquisire una conoscenza qualificata e riconosciuta della cultura enogastronomica nazionale e internazionale.

«Anche nel Tigullio, dopo le altre delegazioni, ripartono i nostri corsi di qualificazione professionale per sommelier – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – Per la nostra associazione la formazione e l’aggiornamento sono fondamentali: ecco perché ogni anno dedichiamo ai nostri corsi una grande attenzione e cura. Negli ultimi anni, il pubblico di appassionati ai temi vitivinicoli è cresciuto molto, coinvolgendo sempre più giovani e donne. I nostri corsi di primo livello approfondiscono gli argomenti che rappresentano le basi della professionalità del sommelier: viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Ci tengo a sottolineare l’importanza della formazione, nelle strutture ricettive, c’è forte carenza di personale qualificato. Il corso da sommelier è visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura».

Dopo la presentazione del corso di martedì 19 dicembre, le lezioni inizieranno ufficialmente martedì 9 gennaio 2024 per concludersi sabato 2 marzo con la visita a un’azienda vitivinicola. Info e iscrizioni qui.

Per quanto riguarda la delegazione di Genova, si dovrà aspettare il 2024 per poter prendere parte ai corsi di primo livello. La presentazione del corso, con la possibilità di frequentazione sia pomeridiana che serale, si terrà lunedì 22 gennaio 2024 all’Hotel NH Centro (via Martin Piaggio 11 Genova), mentre la data di inizio è fissata per lunedì 29 gennaio e la chiusura mercoledì 13 marzo 2024. Info e iscrizioni qui.