Santa Margherita Ligure: il calendario eventi 2024 avrà come punte di diamante Silvestri e Michielin

Ecco cosa fare nel 2024. Santa Margherita Ligure, con largo anticipo, presenta e promuove il calendario degli eventi del nuovo anno. Nei giorni dedicati alle festività natalizie è in distribuzione, a beneficio di residenti e ospiti, il libretto con i grandi eventi, già calendarizzati nel 2024.

Grandi nomi e grandi manifestazioni si susseguiranno nei prossimi mesi, Francesca Michielin e Daniele Silvestri saranno le star dell’estate; confermati gli appuntamenti di forte richiamo già previsti negli anni precedenti, compresi quelli organizzati dalle associazioni cittadine.

Si parte con un “classico”, la mezza maratona internazionale delle Due Perle, giunta alla 17^ edizione, nella mattinata di domenica 4 febbraio, preceduta, nel pomeriggio di sabato 3, dall’11^ Portofino Run. Una settimana dopo, domenica 11 febbraio, il cimento invernale (8^ edizione) in piazza del Sole.

3^ edizione della Casa del Pensiero per quattro fine settimana, tra metà febbraio e fine aprile, a Villa Durazzo e ospiti d’eccezione come il giornalista Toni Capuozzo, l’attrice Laura Marinoni, il ricercatore Alberto Diaspro e l’ex campionessa di nuoto (prima olimpionica azzurra tra le corsie) Novella Calligaris. Sempre a Villa Durazzo 9^ edizione del Bello delle Donne Liguri da giovedì 7 a domenica 10 marzo.

Ricco di appuntamenti il fine settimana compreso tra venerdì 22 sabato 23 e domenica 24 marzo: dalle 60^ edizione della Festa della Primavera alla grande danza al palazzetto dello sport e nelle palestre delle scuole con Csi Winter Edition, oltre al Festival delle serie tv “Portofino Days” tra Santa Margherita Ligure e Portofino.

Nel weekend successivo, che coincide con il lungo ponte pasquale, sabato 30 e domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, 20^ edizione dell’Erba Persa a Villa Durazzo. La ruota panoramica, novità dell’anno scorso, verrà riproposta da sabato 23 marzo a domenica 5 maggio, mentre i voli su idrovolante saranno possibili – condizioni meteo permettendo – nei giorni sabato 13 e domenica 14 aprile, sabato 20 e domenica 21 aprile e venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile.

Sempre molto partecipati e apprezzati, tornano anche nel 2024 i concerti della filarmonica “Cristoforo Colombo”: il concerto di Pasqua domenica 31 marzo a Sant’Erasmo e i concerti all’anfiteatro Bindi, martedì 6 agosto e lunedì 2 settembre, rispettivamente i “Carmina Burana” e “Note e parole”.

Concorsi fotografici sabato 6 e domenica 7 aprile con la 12^ edizione di “Rendere visibile l’invisibile”, in memoria di Marco Corvisiero a Villa San Giacomo, e la 37^ edizione del concorso nazionale del Photoclub Immagine Avis domenica 11 agosto ai giardini a mare.

Sabato 13 aprile partita dell’amicizia allo stadio Broccardi tra ItalianAttori e la squadra degli amministratori della Liguria e ancora tanto sport nel mese di maggio, grazie alle Regate di Primavera (da giovedì 2 a domenica 5 maggio) e il trofeo Siad Bombola d’Oro (da venerdì 24 a domenica 26 maggio), mentre sabato 18 e domenica 19 maggio andrà in scena la 24^ edizione de “Lo sport non ha handicap“, tradizionale torneo di basket in carrozzina.

3^ edizione inoltre del premio “Emanuele Luzzati” di teatro per ragazzi: gli spettacoli vincitori del concorso verranno rappresentati lunedì 27 maggio e sabato 1° giugno, rispettivamente all’auditorium delle scuole Medie di via Liuzzi e al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso. 2^ edizione del torneo Tigullio Vip Padel, al Circolo Tennis di via Frugone, da giovedì 6 a domenica 9 giugno.

“A passo di danza”, saggio di fine anno delle allieve dei corsi di danza classica e moderna della scuola di danza di Beatrice Gardella, venerdì 21 giugno, all’anfiteatro Bindi dei giardini a mare, che ospiterà anche l’11^ edizione del Sant’in Jazz con doppio appuntamento: venerdì 28 e sabato 29 giugno e venerdì 6 e sabato 7 settembre.

Special guest dell’estate 2024 di Santa Margherita Ligure saranno i cantanti Francesca Michielin e Daniele Silvestri, attesi in città in date ancora in via di definizione. 20^ edizione del Premio Bindi, dedicato alla canzone d’autore, da venerdì 5 a domenica 7 luglio, nell’omonimo anfiteatro dei giardini a mare. A luglio e agosto, in piazza Caprera, 2^ edizione della Stand Up Comedy, con Nuzzo e Di Biase, Gabriele Cirilli e Giovanni Vernia; 2^ edizione anche per le videoproiezioni in piazza Caprera, a cura di Sovrintendenza di Genova, Ente Parco e Area Marina Protetta di Portofino e Università di Genova, nella settimana compresa tra lunedì 8 e domenica 14 luglio e 2^ edizione pure per l’Ecofestival Donne e Cambiamento in quattro date in piazza Caprera e al parco del Flauto Magico: mercoledì 17 e 24 luglio e mercoledì 7 e 28 agosto, sempre con la presenza di donne che rappresentino grandi nomi del teatro e del cinema italiano.

Concerto di Memo Remigi lunedì 22 luglio in piazza Caprera e 10^ edizione del Guitar Summit di Beppe Gambetta: venerdì 2 e sabato 3 agosto all’anfiteatro Bindi e domenica 4 agosto, al molo Malocello, il concerto dell’alba. 23^ edizione della rassegna di teatro di figura “Il flauto magico“, nell’omonimo parco, tutti i martedì sera di luglio e, novità del 2024, anche di agosto; 18^ edizione della sagra del fritto di pesce a Sant’Erasmo sabato 17 agosto; lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 agosto 24^ edizione di Tigullio a Teatro a Villa Durazzo.

Sabato 24 e domenica 25 agosto torna, con la 7^ edizione, il Festival della Politica in piazza Caprera, su “La democrazia liberale e le altre”, mentre lunedì 26 e martedì 27 agosto, tra Villa Durazzo e piazza Caprera, ecco l’8^ edizione del Bioetica Festival, che avrà come tema “Intelligenze”. 8^ edizione anche per l’Irish Music Festival, venerdì 13 e sabato 14 settembre in piazza Caprera.

Sempre in estate torneranno, con la 10^ edizione, in piazza del Sole, i laboratori per bambini di biologia marina, tutti i lunedì, da giugno a settembre, e lo yoga al tramonto, tutti i giovedì di luglio e agosto.

In autunno la 3^ edizione sia della rievocazione del Circuito del Tigullio, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre, sia del Premio Internazionale di Giornalismo, sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Confermati i servizi da Bandiera Blu, la Corrierina del Mare, navetta gratuita da e per le spiagge dal 15 giugno al 15 settembre, e il battello per la pulizia del mare. Il libretto riporta anche l’elenco dettagliato delle feste patronali organizzate dalle parrocchie nel corso di tutto l’anno.

«Santa Margherita Ligure, con largo anticipo, già per le festività natalizie − annuncia il sindaco, Paolo Donadoni − presenta un’ampia programmazione, che va da gennaio a dopo l’estate del 2024. Una tempestività resa possibile dalla fruttuosa collaborazione con l’Associazione Albergatori e la Camera di Commercio, per decidere insieme l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno. Su questa brochure sarà possibile trovare tutti i grandi eventi, sportivi, musicali, culturali e anche i servizi collaterali, come per esempio la ruota panoramica e i voli sull’idrovolante, il battello per la pulizia del mare, la corrierina del mare e tutto quello che racconta l’accoglienza di Santa Margherita Ligure, che vuol dire grandi eventi ma anche qualità dei servizi».