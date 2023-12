Rossetti (Azione) boccia il bilancio della Regione Liguria

«Malgrado i nostri contributi il pacchetto finanziario non dà nel suo insieme la garanzia che Regione faccia da volano per la crescita del nostro territorio e operi per dare servizi pubblici qualificati e adeguati sul piano quantitativo in sanità, sui servizi a contrasto delle povertà, sul trasporto pubblico, nel dimensionamento scolastico. Si prodiga a fare finanziamenti a pioggia per tenere relazioni e per consenso, ma gli impatti sono minimi». È il commento del consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti sul bilancio della Regione Liguria, che dopo una seduta durata tre giorni è stato approvato coi voti della maggioranza.

«Abbiamo fatto proposte in parte accolte e di questo siamo soddisfatti per la collaborazione –precisa Rossetti –. Purtroppo il Governo Meloni ritiene che il problema della casa non sia importante. Cosi lo stato non trasferisce più i fondi per i morosi incolpevoli e per i sostegni alle locazioni dei redditi bassi. Sul primo punto la giunta ha accettato un ordine del giorno in cui individuerà risorse almeno per le situazioni più drammatiche rinviando la questione del sostegno al fondo affitti in commissione. Se la Giunta Toti picchierà i pugni sul tavolo con il Governo, noi sosterremo l’azione della Giunta per ripristinare i fondi. Importante invece l’ok per finanziare la strada delle Ferriere tra Pontedecimo e Serra Riccò, che risolverebbe in via definitiva il problema del guado e metterebbe in sicurezza tutti gli abitanti che vivono lì. L’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone aveva affermato di voler inserire nel Piano triennale regionale degli interventi di difesa suolo 2020-2022 o il progetto “Realizzazione di viabilità alternativa tra il Comune di Serra Riccò e Comune di Genova al fine dell’eliminazione di guado sul torrente Riccò-Località Ferriere-Genova” ma dopo il mancato accordo tra i Comuni la Regione si era tirata indietro. Ora la questione è in mano al Comune di Genova che da tempo deve firmare l’accordo per la realizzazione e della stessa».

Secondo Rossetti «delude la bocciatura dell’ordine del giorno sulla creazione di un piano regionale dei forni crematori. Purtroppo prima fanno le leggi poi non le applicano. Hanno negato la possibilità di fissare una scadenza per approvare il piano regionale dei forni crematori per non disturbare i comuni. Analogamente per non disturbare un’associazione hanno dato una scadenza assurda per i servizi funebri e non hanno voluto fissare la data di applicazione alla legge sul contrasto al gioco d’azzardo per non limitare le attività delle categorie interessate».