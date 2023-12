Mariotti celebra il contratto per la nuova costruzione Aman at Sea

Convergenza tra una nave extra lusso e un megayacht, lungo 183 metri e con sole 150 suite, con propulsione a gasolio e metano

T. Mariotti spa, storico cantiere genovese, celebra la firma del contratto per una nuova costruzione con il marchio di hotelerie e lifestyle ultra-lusso Aman Group in joint venture con Cruise Saudi, per il brand Aman at Sea.

La nave è attesa per la sua prima crociera nel 2027.

T. Mariotti conferma così la sua leadership nella nicchia ultra luxury. Aman sta sviluppando la propria idea di crociera; a gennaio ha annunciato di aver nominato T. Mariotti per la realizzazione della sua vision. Concepita secondo gli standard più elevati, la nave ultra-lusso rifletterà il livello di dettaglio e cura sperimentato nei resort Aman. Oggi 150 persone stanno lavorando al progetto, e si prevede che una media di 650 persone lavorerà quotidianamente a bordo fino alla consegna nella primavera del 2027. La costruzione di Aman at Sea darà prestigio al know-how della T. Mariotti, di professionisti quali gli specialisti elettrotecnici di Ortec Santamaria e gli allestitori di alta gamma De Wave Group, dando vita al concept dei designer di Sinot Yacht Architecture & Design. La nave sarà costruita in classe Lloyd’s Register.

Il cantiere T.Mariotti è stato assistito nell’operazione di finanziamento da Nanni Grazzini; all’operazione, organizzata e strutturata da Intesa Sanpaolo in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner, Issuing Bank e Banca Agente, ha partecipato un pool di Istituti finanziari e compagnie assicurative italiani e internazionali composto da, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Depositi e Prestiti, UniCredit, Banca Popolare di Sondrio, Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., Bdm Banca s.p.a. – Gruppo Mediocredito Centrale, Banca Passadore, Bcc Iccrea Banca – Banca d’Alba e Banca Agricola Popolare di Ragusa, Allianz Trade, Axa Assicurazioni e Sace BT.

«Oggi celebriamo un altro traguardo per T. Mariotti e il Gruppo Genova Industrie Navali – afferma Marco Ghiglione, ceo di T. Mariotti – , questo impegnativo progetto rappresenta la prima e vera convergenza tra una nave ultra-lusso e un megayacht: indubbiamente la più grande al mondo e la prima con tecnologia dual fuel (gasolio e metanolo, ndr)».

Il presidente e ceo del Gruppo Aman, Vlad Doronin, ha commentato: «Con 35 hotel, resort e residenze di lusso distribuiti in 20 destinazioni, Aman at Sea segna una nuova direzione per il marchio e l’opportunità di portare il design eccezionale di Aman, fondamentale per l’etica del marchio, in un contesto completamente nuovo. Come marchio ci siamo sempre vantati di lavorare con i migliori. Collaborare con T. Mariotti ci permette di realizzare la nostra visione, creando l’ambiente e il servizio tanto apprezzati di Aman; sarà una nuova categoria nel lusso croceristico. La firma di un contratto per costruire una nuova nave è un traguardo significativo per il Gruppo Aman e un momento entusiasmante nella nostra stimata partnership con T. Mariotti.”

In occasione della firma del contratto con T.Mariotti, Aman ha annunciato la nomina di Jonathan Wilson come chief executive officer di Aman at Sea. Wilson guiderà lo sviluppo e l’implementazione della prima nave ultra luxury di Aman, lavorando a stretto contatto con il presidente e ceo, Vlad Doronin.

Con una lunghezza di 183 metri (600 piedi), la nave sarà la prima costruzione navale a doppia alimentazione, utilizzando gasolio e metanolo. Con sole 50 ampie suite di lusso, ognuna dotata di un proprio balcone privato, la nave ospiterà una varietà di opzioni gastronomiche, tra cui un ristorante informale aperto tutto il giorno, varietà di cucine internazionali, club e lounge rilassati, una spa Aman completa di giardino giapponese, due eliporti e l’ampio Beach Club, che offrirà agli ospiti un accesso diretto all’acqua.

“La concezione della nave- si legge in una nota di T.Mariotti – tabilirà un nuovo standard nell’industria crocieristica”.

Aman at Sea sarà battezzata nel 2027, il suo nome ufficiale sarà annunciato in seguito.

T. Mariotti, fondata nel 1928, vanta la progettazione e costruzione di circa il 50% delle navi da crociera super lusso attualmente in servizio nel mondo, oltre alla costruzione di megayachts e supply vessels. T. Mariotti si estende su una superficie di circa 36.000 m² di cui oltre 10.000 coperti e opera 5 bacini di carenaggio, di cui il più grande ha una lunghezza pari a 267 m. T. Mariotti è parte della holding Genova Industrie Navali (Gin) che ha fondato nel 2008 insieme all’altro cantiere genovese San Giorgio del Porto.

Genova Industrie Navali (Gin), holding costituita nel 2008 dall’unione di due storici cantieri genovesi, T. Mariotti e San Giorgio del Porto, entrambi fondati nel 1928, è oggi uno dei più importanti player del settore costruzioni e riparazioni navali nell’area del Mediterraneo e fra i principali player privati della cantieristica in Italia. Grazie a un network di partecipate e partner consolidati, è in grado di operare nel segmento navi e mega yachts – dalla costruzione, alle riparazioni e refit, dalla trasformazione allo ship recycling. Genova Industrie Navali vanta importanti asset nei porti di Genova (area delle riparazioni navali, dove si estende una superficie totale di circa 53 mila metri quadrati, con 5 bacini di carenaggio), Marsiglia (3 Bacini di carenaggio tra cui il Bacino 10, il più grande del Mediterraneo) e Piombino (circa 100 mila metri quadrati per la realizzazione di un sito dedicato allo ship recyling e alla cantieristica). Ogni individuo e ogni azienda che agisce all’interno del gruppo Gin è artefice di quella che è l’idea condivisa di sviluppo; un futuro basato sulla continua ricerca di soluzioni efficienti, sostenibili e responsabili, al fine di diventare un punto di riferimento globale per la cantieristica navale. Ambiente, sicurezza dei lavoratori, cura e crescita del personale sono i pilastri su cui si fondano gli obiettivi del gruppo ovvero la soddisfazione dei clienti, l’attenzione per i partner e la crescita del territorio e della comunità.

Crusie Saudi ha sede a Jeddah ed è stata creata per sviluppare l’infrastruttura e i servizi necessari per scalare un mercato crocieristico completo lungo la costa saudita. L’azienda, interamente di proprietà del Fondo per gli Investimenti Pubblici, è responsabile dello sviluppo portuale nelle principali destinazioni saudite, nonché dello sviluppo dei servizi crocieristici, dal marketing alla coordinazione delle escursioni a terra e alle operazioni delle navi. Cruise Saudi collabora a stretto contatto con ministeri e autorità regolatorie per costruire l’ecosistema crocieristico al largo e a terra con l’obiettivo di posizionare l’Arabia Saudita come una destinazione crocieristica globale di prim’ordine.

Aman è stata fondata nel 1988 con la visione di creare una collezione di rifugi intimi con l’ospitalità calorosa e discreta di una graziosa casa privata. Il primo, Amanpuri (luogo di pace) a Phuket, in Thailandia, ha introdotto il concetto e, da allora, Aman si è sviluppata includendo 35 hotel, resort e residenze di marca, in 20 destinazioni in tutto il mondo, tra cui il recentemente aperto Aman New York (2022). Altri nove progetti sono in costruzione. In ambienti spettacolari come questi, Aman ha perfezionato la sua offerta con la sua influenza trasformativa su mente, corpo e spirito attraverso ambienti armoniosamente progettati che trasportano gli ospiti fuori dalla loro vita quotidiana. Dodici proprietà offrono anche Residenze di marca private: santuari che vanno oltre le nozioni comuni di lusso, consentendo a pochi selezionati di rendere lo stile di vita Aman una realtà permanente.

Negli ultimi anni, Aman ha esteso il suo ambito di vita ambito dei suoi rifugi. Nel 2018, l’introduzione di Aman Skincare ha continuato l’influenza olistica del marchio, offrendo formule belle e profumate utilizzando potenti ingredienti naturali e ispirate alle Aman Spas. L’introduzione di Sva – una gamma di integratori progettati per aiutare a mantenere la salute ottimale – e Aman Fine Fragrance nel 2020 ha proseguito questo viaggio, portando Aman nel comfort della casa. Questo sentimento è stato ripreso nel 2021, con l’arrivo di una nuova collezione al dettaglio, The Essentials by Aman, comprendente pezzi pronti da indossare senza tempo che rispondono alle esigenze di ogni ospite Aman.

Nel 2020 Aman ha dato il benvenuto a un nuovo marchio di hotel, Janu, che significa ‘anima’ in sanscrito. Janu offre un approccio unico all’ospitalità in cui l’interazione umana genuina, l’espressione giocosa e il benessere sociale sono al centro dell’esperienza. Janu mira a portare equilibrio alla testa e al cuore e a ravvivare l’anima. Gli hotel Janu in arrivo annunciati sono Tokyo (2023), Diriyah e AlUla in Arabia Saudita.