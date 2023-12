Ital Brokers: cambio ai vertici, lasciano Lazzarini e Gardella

Dopo oltre 50 anni di carriera e la creazione di una delle più importanti realtà nel settore del brokeraggio assicurativo italiano, Franco Lazzarini e Giancarlo Gardella hanno deciso di cedere il testimone, lasciando al nuovo management della società il compito di guidare Ital Brokers verso il consolidamento come il principale operatore del mercato, con tutti i capitali di origine italiana.

Ital Brokers, in una nota stampa, celebra l’operato di Lazzarini e Gardella: “Franco Lazzarini, figura chiave nel settore dei broker in Italia, ha contribuito in modo significativo alla fondazione e allo sviluppo della professione attraverso la creazione di Ital Brokers. Con un’esperienza che inizia oltre 40 anni fa, inizialmente nel settore marittimo, Lazzarini ha successivamente ampliato l’attività della società a settori diversi da quello marittimo. Ital Brokers, sotto la sua guida, è diventata un fornitore importante di servizi assicurativi per vari gruppi italiani, sia nel settore pubblico che in quello privato. Anche dopo aver lasciato il ruolo attivo nella gestione dell’azienda, Lazzarini continua a svolgere un ruolo influente, agendo come consulente esclusivo per Duferco riguardo all’investimento in Ital Brokers e, per Ital Brokers stessa, nella definizione delle strategie commerciali e di crescita. Giancarlo Gardella ha contribuito in modo significativo al successo di Ital Brokers, consolidando la posizione della società come uno dei principali attori nel mercato marittimo”.

Luca Garella, attuale presidente, ha maturato esperienze significative presso istituzioni finanziarie di rilievo come Abn Amro Bank, The Royal Bank of Scotland e National Westminster Bank.

Paolo Tolla, è amministratore delegato: ha una lunga e consolidata storia all’interno di Ital Brokers, arricchita da passate esperienze in GB Sapri e Marsh.

Daniela Tasso, anch’essa amministratore delegato, vanta oltre 20 anni di esperienza in Ital Brokers, dimostrando un impegno e una conoscenza approfondita del settore e dell’azienda.