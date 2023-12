Genova, inaugurate sei nuove velostazioni per il parcheggio gratuito di 240 biciclette

Hanno aperto al pubblico oggi le sei nuove velostazioni realizzate dal Comune di Genova per i ciclisti alla ricerca di un posto sicuro dove lasciare gratuitamente la propria bicicletta, anche nelle ore notturne. Le nuove strutture, realizzate in acciaio e vetro, sono state installate presso le stazioni ferroviarie di Brignole, Pra’, Cornigliano, Bolzaneto e, in centro, in piazza Dante e alla Darsena in via Gramsci all’altezza di piazza dello Statuto, nei pressi del polo universitario. A queste si aggiunge il nuovo cicloposteggio attivato in via Dondero, a Sampierdarena.

Le sei velostazioni, ideali dal punto di vista logistico e funzionale per l’intermodalità bici-treno e per le piccole commissioni quotidiane, possono contenere fino a 40 biciclette, per un totale di 240 nuovi posti bici, e sono illuminate e videosorvegliate. Ogni velostazione è dotata di una postazione fornita di attrezzi per le piccole riparazioni e di una pompa per il gonfiaggio delle gomme. Le postazioni, in corso di fornitura e realizzate artigianalmente dai ragazzi e dalle ragazze del Centro di Educazione al Lavoro Lab85 della cooperativa sociale Il Laboratorio, sono frutto del processo di ascolto e di confronto dell’amministrazione con le associazioni del territorio impegnate nella promozione e diffusione della mobilità sostenibile e ciclabile.

«Grazie alle nuove velostazioni, realizzate in centro e a Ponente in collaborazione con Genova Parcheggi – precisa l’assessore comunale alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora – arriviamo a oltre 300 posti bici a disposizione di residenti e visitatori per la sosta breve e prolungata, specialmente nelle ore notturne, con un occhio all’intermodalità con il treno per chi lo utilizza per motivi di svago o lavoro. Infatti, si tratta di un servizio molto utile per i lavoratori che praticano il bike-to-work, nel solco del dialogo portato avanti in questi anni dalla mobility manager del Comune di Genova con i mobility manager delle aziende genovesi per stimolare l’utilizzo sostitutivo della bicicletta allo scooter, specialmente per le persone che compiono uno spostamento casa-lavoro inferiore ai 5/10 chilometri quotidiani».

La gestione e manutenzione delle sei nuove velostazioni è affidata a Genova Parcheggi. Le “Bicicard” – le tessere che danno accesso anche ai bike parking di largo della Zecca, piazza de Ferrari e via Dondero – possono essere attivate dal lunedì al venerdì, in orario continuato 8.30-16.30, presso la sede di Genova Parcheggi in viale Brigate Partigiane 1. Il badge viene rilasciato gratuitamente dopo il versamento di una cauzione di 5 euro.