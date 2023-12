Capodanno in piazza De Ferrari a Genova, come cambiano viabilità e sosta

È stata pubblicata l’ordinanza che apporta alcune modifiche alla viabilità del centro in occasione del concerto di Capodanno che si terrà in piazza De Ferrari. Queste modifiche sono state concordate sentito il parere di tutti gli uffici al fine di rendere la zona più sicura e per garantire fluidità alla circolazione pedonale.

In primis saranno interdette alla circolazione via Roma, via XXV aprile, via Petrarca, un tratto di via Vernazza e un tratto di via XX settembre compreso tra via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari. Intorno a queste strade la circolazione subirà delle modifiche per assicurare l’accesso alla ZTL del centro storico attraverso via Meucci e saranno ricollocati i settori di sosta riservati alle auto pubbliche. Saranno altresì modificate le linee di trasporto pubblico.

In particolare:

Via Petrarca : con decorrenza immediata e fino al giorno 1 gennaio 2024 alle ore 16 o comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata per gli inadempienti in tutta la via; dalle ore 14 del giorno 30 dicembre è istituito il divieto di circolazione; dalle ore 6 del giorno 30 dicembre e fino al 1° gennaio alle ore 6 o comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

– via Meucci : divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via;

: o comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata per gli inadempienti in tutta la via; è istituito il divieto di circolazione; o comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei: – : divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via; via di Porta Soprana , tratto compreso tra via Meucci e via Petrarca , divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti su tutta la via.

, tratto compreso , divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti su tutta la via. Contestualmente in via Meucci e in via di Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione disciplinato da agenti o semafori per consentire l’accesso veicolare al centro storico.

Dal giorno 31 dicembre 2023 e fino al giorno 1° gennaio 2024 alle ore 6 o comunque fino a cessate esigenze sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

Piazza De Ferrari : dalle ore 14 e fino a cessate esigenze divieto di transito per tutti i veicoli;

: dalle ore 14 e fino a cessate esigenze divieto di transito per tutti i veicoli; Via Dante : dalle ore 14 e fino a cessate esigenze, divieto di circolazione, accetto gli aventi diritto in transito per il centro storico e comunque per le deroghe concesse dalla Polizia locale; è altresì istituito dalle ore 6 il divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli afferenti alla manifestazione.

: dalle ore 14 e fino a cessate esigenze, divieto di circolazione, accetto gli aventi diritto in transito per il centro storico e comunque per le deroghe concesse dalla Polizia locale; è altresì istituito dalle ore 6 il divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli afferenti alla manifestazione. Piazza Fontane Marose : divieto di transito eccetto gli avanti diritto e gli autorizzati dalle ore 17 e fino a cessate esigenze;

: divieto di transito eccetto gli avanti diritto e gli autorizzati dalle ore 17 e fino a cessate esigenze; Via Interiano : doppio senso di marcia al fine di consentire l’accesso e l’uscita dalla ZTL settore 5;

: doppio senso di marcia al fine di consentire l’accesso e l’uscita dalla ZTL settore 5; Via Roma e via XXV aprile : divieto di circolazione dalle ore 17 e fino a cessate esigenze. Eventuali transiti saranno a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta verranno evidenziata;

: divieto di circolazione dalle ore 17 e fino a cessate esigenze. Eventuali transiti saranno a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta verranno evidenziata; Via XX settembre : nel tratto tra l’intersezione tra le vie Ceccardi e via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari , divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 14 e fino a cessate esigenze.

: nel tratto tra , divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 14 e fino a cessate esigenze. Via Raccatagliata Ceccardi : dalle ore 6 divieto di sostate e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli del trasporto pubblico locale;

: dalle ore 6 divieto di sostate e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli del trasporto pubblico locale; Via dei Cebà : divieto di circolazione dalle ore 14 fino a cessate esigenze;

: divieto di circolazione dalle ore 14 fino a cessate esigenze; Via Morcento e via Carducci (tratto compreso tra via R.Cerccardi e via Morcento): divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 14. Contestualmente, nello stesso tratto di strada, la sosta è riservata ai veicoli in uso a persone invalide munite del contrassegno CUDE ; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate;

e (tratto compreso tra via R.Cerccardi e via Morcento): divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 14. Contestualmente, nello stesso tratto di strada, la sosta è riservata ai veicoli in uso a persone invalide munite del ; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate; Via Laura Pinelli : divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 7;

: divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 7; Via Ettore Vernazza tratto compreso tra Largo XII ottobre e piazza De Ferrari: dalle ore 7 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione. Istituzione del doppio senso di circolazione a vista, regolamentato da segnaletica e da operatori di Polizia locale per i veicoli afferenti alle proprietà laterali ivi presenti; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate;

tratto compreso tra Largo XII ottobre e piazza De Ferrari: dalle ore 7 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione. Istituzione del doppio senso di circolazione a vista, regolamentato da segnaletica e da operatori di Polizia locale per i veicoli afferenti alle proprietà laterali ivi presenti; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate; Piazza Dante (parcheggio motocicli lato mare): dalle ore 6 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione a eccezione dei veicoli afferenti alle proprietà laterali;

(parcheggio motocicli lato mare): dalle ore 6 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione a eccezione dei veicoli afferenti alle proprietà laterali; Largo Fucine: dalle ore 7 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate.

Sono altresì interdetti alla circolazione pedonale – solo in entrata – Vico Monte di pietà; via alla Cassa di Risparmio; vico Casana; vico Falamonica; salita San Matteo; salita del Fondaco; via Cardinal Boetto, via Petrarca al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione per motivi di sicurezza.