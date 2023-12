Autostrada A12 agevolazioni per residenti o domiciliati nel tratto Brugnato-La Spezia

Via libera del ministero dei Trasporti alle agevolazioni sul pedaggio autostradale per la tratta della A12 Brugnato – La Spezia Santo Stefano Magra, in entrambe le direzioni.

Una misura richiesta a Salt da Regione Liguria e Provincia della Spezia, che verrà applicata nei giorni di chiusura del ponte ​lungo la strada provinciale SP 566 tra Brugnato e Borghetto Vara. Le agevolazioni sono destinate a residenti o domiciliati nei comuni di Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago, Sesta Godano, Varese Ligure, Maissana e Carro, o ​ad aziende con sedi nei comuni indicati.

Tali azioni si sono rese necessarie in quanto, per motivi di sicurezza, il ponte deve essere chiuso al traffico in caso di superamento dei livelli di piena del Vara. Inoltre, l’infrastruttura è al centro di un programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza gestito dalla Provincia della Spezia che, in alcune fasi delle lavorazioni, potrebbe rendere necessaria la chiusura al transito.​

​L’accordo è stato approvato oggi in giunta regionale. «Grazie al protocollo d’intesa tra Provincia della Spezia, Regione Liguria e la concessionaria Salt, i disagi per chi abita o lavora nei Comuni vincolati dalla chiusura del ponte saranno sensibilmente limitati​ − commenta l’assessore regionale​ alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone − abbiamo dimostrato che è possibile conciliare gli interventi per la sicurezza con un’attenta gestione della viabilità​. La messa in sicurezza del territorio è una priorità, ma altrettanto fondamentale è limitare i disagi per coloro che quotidianamente si spostano per lavoro. Raggiunto questo obiettivo, Regione Liguria si impegna a monitorare attentamente l’evolversi della situazione in relazione all’avanzamento dei lavori».

«Il ponte sulla strada provinciale SP 566 che collega le zone di Brugnato e Borghetto, una delle arterie più importanti della rete stradale spezzina, è un anello strategico di congiunzione tra più aree della Val di Vara ed il resto della provincia – dichiara il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini – per noi è un’opera primaria per il nostro territorio. Proprio per questo la Provincia ha in corso un importante programma di riqualificazione dell’infrastruttura stessa, che parte dalla messa in opera di interventi nel letto del fiume Vara sino ad arrivare poi ad interessare direttamente lo stesso ponte. La sicurezza è il primo obiettivo a cui fare riferimento, proprio per questo, in attesa del completamento delle opere di regimazione del fiume Vara, necessarie ad evitare gli effetti di onde di piena sulle strutture del ponte, in caso di emergenza o di allerta meteo diventa necessario chiudere. Oggi grazie a questa convenzione, realizzata con Salt attraverso la forte sinergia con la Regione Liguria, possiamo rendere meno gravosi i disagi alla cittadinanza. Abbiamo così dato una risposta alle nostre comunità prevedendo un’alternativa concreta nel momento in cui fosse necessario chiudere il tratto stradale. Intanto gli interventi proseguono nel loro iter e con i tempi previsti».

Nello specifico, l’agevolazione ha al momento validità sino al 1° maggio 2024 e presenta le seguenti modalità:

– Possono usufruirne residenti o domiciliati nei comuni di Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago, Sesta Godano, Varese Ligure, Maissana e Carro, o aziende con sedi nei comuni indicati.

– Sono ammesse tutte le classi veicolari.

– L’utente, ogni 2 transiti lungo la tratta Brugnato – La Spezia Santo Stefano Magra, in entrambe le direzioni, potrà rivolgersi al Punto Salt della Spezia dove, presentando i biglietti autostradali attestanti il pagamento del pedaggio e compilando un apposito modulo, otterrà corrispondenti ‘Buoni Pedaggio’ validi sulla stessa tratta. Nel dettaglio, i buoni pedaggio potranno essere utilizzati dall’utente o consegnandoli direttamente agli esattori ai caselli di uscita (Brugnato o La Spezia Santo Stefano Magra), o inserendoli nel lettore carte ai medesimi caselli.

– Per gli utenti dotati di Telepedaggio il rimborso avverrà con la stessa modalità, dietro presentazione della fattura e relativo elenco viaggi attestante il pagamento per la tratta Brugnato – La Spezia Santo Stefano Magra, in entrambe le direzioni.

– A​ ogni utente avente diritto saranno consegnati un massimo di 10 buoni pedaggio nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

Regione Liguria​ e Provincia della Spezia sottolineano che monitoreranno l’avanzare dei lavori e qualora permangano le esigenze anche dopo il termine del 1° maggio 2024, le parti si incontreranno per valutare eventuali proroghe.

I dettagli e i moduli relativi all’agevolazione tariffaria sono disponibili sul sito e presso il Punto Salt della Spezia.