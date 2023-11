Silver Economy Forum: il programma del mercoledì tra sostenibilità economica e turismo

In programma anche la premiazione dell'hackaton per sviluppare un prototipo software a supporto delle persone anziane e dei loro caregiver

La quinta edizione del Silver Economy Forum prosegue domani, mercoledì 15 novembre, con la seconda giornata di incontri e conferenze al Palazzo della Meridiana, che vivrà uno dei suoi momenti clou nella premiazione del progetto vincitore del primo Silver #Life Hackathon promosso da Ameri Communications e Gruppo Dedalus. Scopo della “maratona di idee”, che ha coinvolto gli studenti magistrali dell’Università di Genova, era quello di sviluppare un prototipo software a supporto delle persone anziane e dei loro caregiver: a partire dalle ore 11,15 verranno presentati i tre progetti finalisti, ed il gruppo di lavoro risultato vincitore si aggiudicherà uno stage curricolare presso l’azienda Dedalus, principale fornitore di soluzioni software per la sanità e la diagnostica in Europa e tra i più grandi operatori mondiali del settore.

A precedere la premiazione dell’hackathon sarà invece un’interessante tavola rotonda su quello che, per una società anziana come la nostra, rappresenta la sfida più importante: come coniugare sostenibilità economica e crescita demografica della longevità, individuando della popolazione silver una risorsa di sviluppo, e non un peso, per l’economia del paese. Al pomeriggio, invece, spazio all’indagine presentata da Camera di Commercio e Agenzia in Liguria sui numeri del turismo extra-stagionale, con un focus specifico sul turismo over 65, e in chiusura di giornata un ultimo dibattito sull’invecchiamento attivo ed il tempo libero nella silver age.

Grande novità di quest’anno è, poi, “La salute incontra il cittadino”, il programma di iniziative approntato per coinvolgere attivamente tutti gli over “anta” a cui il Silver Economy Forum è rivolto. Per l’intera durata della manifestazione, infatti, chiunque vorrà potrà sottoporsi ai test di controllo sul proprio stato di salute e a corsi di primo soccorso su piccoli incidenti domestici, rianimazione cardiovascolare e disostruzione delle vie aeree, offerti dalle Farmacie Comunali Genovesi e dalla Croce Rossa Italiana, e prendere parte a lezioni di Yoga per la cura della propria mente e del proprio corpo.

Il Silver Economy Forum può contare sul patrocinio e la partecipazione delle più importanti istituzioni locali, tra le quali Regione Liguria, Comune di Genova, Associazione Genova Smart City, Camera di Commercio e Università degli Studi di Genova, e sul supporto di aziende, associazioni e ordini professionali. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperto al pubblico: per partecipare alle sessioni è necessaria la registrazione al link https://www.silvereconomyforum.it/partecipa/. Sarà inoltre possibile seguire le conferenze da remoto tramite le dirette trasmesse dalla piattaforma Zoom. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.silvereconomyforum.it.

Il programma della seconda giornata, mercoledì 15 novembre

La salute incontra il cittadino

Ore 9.30-17.30: Check-up metabolico a cura delle Farmacie Comunali (Sala 3).

Ore 14.30-15.30: Croce Rossa Italiana. Corso di rianimazione cardiovascolare (Sala 1).

Ore 16-17: Corso di Yoga (Sala 2).

Incontri B2B

Ore 9.30-13 in Sala 2

Conferenze

Ore 9.30-11: Sostenibilità economica e crescita demografica della longevità. I Silver come risorsa di sviluppo per l’economia del Paese. Soluzioni sostenibili per una società in costante crescita.

Sergio Corbello, presidente Assoprevidenza

presidente Assoprevidenza Andrea Donato , responsabile Welfare Piemonte e Liguria Reale Mutua

, responsabile Welfare Piemonte e Liguria Reale Mutua Valerio Intraligi , dottorato presso Irccs Incra, Centro Ricerche Economico-Sociali per l’invecchiamento

, dottorato presso Irccs Incra, Centro Ricerche Economico-Sociali per l’invecchiamento Luigi Morselli , responsabile orevidenza complementare Bper Banca, Preservare il tenore di vita per sè… e per i nipoti

, responsabile orevidenza complementare Bper Banca, Luigi Polesel , responsabile area specialistica servizi alla persona Umana

, responsabile area specialistica servizi alla persona Umana Lorenzo Vaiani, ricercatore Itinerari Previdenziali, Silver Economy: Il dividendo demografico del XXI secolo

Modera: Massimiliano Lussana, giornalista

Ore 11.15-12.45: Hackathon: idee e progetti al servizio della longevità. Silver #Life Hackathon, un’iniziativa rivolta ai giovani talenti che mira a sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide legate all’invecchiamento attivo della popolazione: gli studenti magistrali dell’Università di Genova sono invitati a sviluppare un prototipo software destinato a supportare, informare e coinvolgere le persone anziane residenti sul territorio e i loro caregivers.

Cristina Biasizzo , ambassador Accelerate Italy Boston New York

, ambassador Accelerate Italy Boston New York Mario Marchese , prorettore al Dottorato di ricerca e ai rapporti con le imprese, Università degli Studi di Genova

, prorettore al Dottorato di ricerca e ai rapporti con le imprese, Università degli Studi di Genova Lucia Terzoli , regional support senior consultant, Global Marketing Team Gruppo Dedalus

, regional support senior consultant, Global Marketing Team Gruppo Dedalus Presentazione dei progetti finalisti Modera: Matteo Angeli, Primocanale

Ore 14.30-16: Turismo extra-stagionale: una risorsa per i territori. Dalle stagionalità tradizionali alla diversificazione: il valore del turismo fuori stagione per la crescita sostenibile dei territori.

Roberto Achenza, crm & loyalty director Costa Crociere

crm & loyalty director Costa Crociere Alessandra Bianchi , assessore Turismo Comune di Genova

, assessore Turismo Comune di Genova Maurizio Caviglia , segretario Generale Camera di Commercio Genova

, segretario Generale Camera di Commercio Genova Augusto Sartori , assessore al Lavoro e Politiche attive dell’occupazione, Trasporti, Rapporti con le organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi eventi di Regione Liguria

, assessore al Lavoro e Politiche attive dell’occupazione, Trasporti, Rapporti con le organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi eventi di Regione Liguria Aldo Werdin, presidente Federalberghi Liguria Modera: Fabio Sironi, Dove

Ore 16.15-17.30: Invecchiamento attivo: il tempo libero nella silver age. Attività ricreative per i senior che favoriscono il benessere psicofisico, la socializzazione, la formazione e il divertimento della persona. Nutrire il proprio spirito e coltivare nuovi legami.

Brigida Gallinaro , presidente 50&Più Regione Liguria

, presidente 50&Più Regione Liguria Mauro Invernizzi , amministratore delegato Emporia Telecom, Semplicità, il nuovo modo di essere smart

, amministratore delegato Emporia Telecom, Antonio Micillo , presidente Coni Liguria

, presidente Coni Liguria Francesco Surdich , presidente UnigeSenior

, presidente UnigeSenior Furio Truzzi, presidente Assoutenti Modera: Daniela Boccadoro Ameri, Altraeta.it

Come partecipare

L’evento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare alle sessioni è necessaria la registrazione al link https://www.silvereconomyforum.it/partecipa/. Sarà inoltre possibile seguire le conferenze da remoto tramite le dirette trasmesse dalla piattaforma Zoom. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.silvereconomyforum.it.