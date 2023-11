Sarzana: pubblicata la carta dei servizi sociali

Una mini-guida per aiutare il cittadino a capire i percorsi daseguire per accedere a tutti i servizi sociali erogati dal Comune di Sarzana.

Un volumetto colorato realizzato in house dagli uffici comunali. Ecco la prima Carta dei Servizi Sociali del Comune di Sarzana, uno strumento che presenta i servizi erogati dall’Ente, dove ogni singolo settore di intervento è spiegato in apposite schede e moduli con tutte le informazioni necessarie per accedervi.

La carta dei servizi sociali di Sarzana (Ambito Territoriale Sociale n.69) definisce i servizi offerti dal Comune, le modalità di accesso e di funzionamento, le condizioni per la valutazione da parte degli utenti e le procedure per assicurare la tutela degli utenti stessi.

Al tempo stesso, come si legge nell’introduzione, costituisce la garanzia scritta di poter esigere le prestazioni dei servizi e si pone come mezzo di tutela, garanzia e trasparenza, stimolando con la partecipazione attiva della popolazione, l’adozione di soluzioni organizzative e gestionali che possano realizzare un’offerta di servizi che affronti i bisogni con risposte adeguate e tali da garantire un efficace libello di tutela sociale. Il primo sportello a essere presentato è quello di segretariato sociale che si rivolge a una utenza generalizzata; seguono le schede dedicate ai contributi per l’affitto, le utenze, i percorsi di integrazione sociale, l’emporio solidale, e l’esenzione della tassa rifiuti tutti rivolti al cosiddetto disagio sociale ed economico.

Ci sono poi le informazioni e i moduli dedicati alla famiglia e ai minori, con l’assegno di maternità, le esenzioni scolastiche, i centri ricreativi estivi per minori, gli interventi per la prevenzione del disagio familiare e sociale del bambino e dell’adolescente, gli interventi di protezione e tutela dei minori, l’albo delle baby sitter. Non manca lo spazio dedicato agli anziani con il servizio di assistenza domiciliare, l’integrazione delle rette per inserimento di anziani in convenzione in strutture residenziali, il centro diurno. La sezione dedicata ai disabili illustra a sua volta il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di assistenza educativa domiciliare, il servizio di assistenza educativa scolastica e i percorsi di inserimento lavorativo socio-assistenziale.

Per il diritto all’abitazione le schede illustrano la mediazione alloggiativa e la morosità incolpevole.

La Carta dei servizi, che indica anche dove e come segnalare eventuali disservizi oltre agli orari e ai numeri di telefono da contattare in caso di necessità o di richiesta di informazioni, è stata stampata in 1500 copie e verrà distribuita agli uffici comunali per renderla da subito uno strumento informativo e una guida per accedere più agevolmente ai servizi sociali erogati dal Comune.