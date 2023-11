Olioliva 2023, inaugurazione il 3/11 alle 12 in calata Cuneo a Imperia

Tutto pronto a Imperia per la ventitreesima edizione di Olioliva: domani 3 novembre alle ore 12, in calata Cuneo, inaugurazione ufficiale della rassegna che celebra l’olio extravergine di oliva appena franto e i prodotti tipici del territorio.

Il taglio del nastro sarà accompagnato dall’Inno nazionale dell’Orchestra del Liceo a indirizzo musicale G.D. Cassini di Sanremo. La manifestazione prenderà il via già alle 9 con l’apertura degli stand e proseguirà con il primo appuntamento del Salotto Letterario dedicato al volume “Itinerari del Romanico” a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria – servizio Progetti Europei.

Alle 10 riflettori sul convegno di chiusura dell’attività del Flag Gac Il Mare delle Alpi ” Tra esperienza e futuro” : un incontro importante sulle prospettive dell’intero settore della pesca alla luce della programmazione europea 2021/2027. Al convegno è atteso l’intervento del ministro dell’ agricoltura Francesco Lollobrigida.

Sempre alle 10 nell’Open Hall Strescino – area Gru – si apre la mostra “Angiolo Silvio Novaro – Voce eccellente del territorio con Giorgio Novaro.

Alle 10,30 presso l’Area Incontri” di Calata Cuneo convegno della Coldiretti sul tema “Pratiche Sleali” mentre alle 14,30 presentazione dei risultati del progetto Stamoil “La nuova frontiera dell’ oliva in salamoia”.

Alle 15 nell’Area Laboratori di Calata Cuneo l’ OAL (Organizzazione Assaggiatori Liguri) in collaborazione con la Cia propone un approfondimento su “Metodi di assaggio ed etichettatura dell’olio d’oliva.

Alle 16 “Storia e preparazione del canestrello di Taggia” e degustazione a cura di Sandro Canestrelli in collaborazione con Confartigianato. Ancora alle 16 all’Infopoint L’Approdo” cooking show del Flag Gac Il mare delle Alpi.

Alle 16,30 nell’ Area Incontri” convegno “Acqua: economia e territorio – strumenti per la razionalizzazione e l’uso efficiente di questa risorsa limitata” a cura del servizio Progetti Europei della Cciaa Riviere di Liguria.

Alle 17 spazio al cooking show “Ravioli di branda con pomodorini e timo con l’ agrichef Sabrina Ramella in collaborazione con Coldiretti nell’ Area Laboratori. Rodolfo Rotondo è l’ ospite di turno del Salotto Letterario con il libro “Giallo Basilico” alle 17,30 presso l’ Area Incontri.

Alle 18 va in scena il cooking show “L’aglio nero di Vessalico con Alessandro Schiavon del ristorante Cuxen di Imperia l’area laboratori.

Un’altra sorpresa dell’edizione 2023 di Olioliva: La via dell’Autunno- funghi, castagne e sottobosco – in Via Monti e Via Ospedale dove il Gruppo Micologico organizza laboratori didattici per la scuola dedicati ai prodotti del bosco e alla tutela dell’ambiente: gli alunni si cimenteranno in composizioni a tema.

Nella giornata di domenica ci sarà la premiazione in collaborazione con il Centro per l’Ambiente del comune di Imperia. La prima giornata di Olioliva 2023 propone alle ore 18 nell’ Area Gru dell’Open Hall Strescino, la performance del dj Davide Penna. Nelle serate di Olioliva ancora uno spettacolo in piazza Dante con la nuova installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi.