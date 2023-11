For You Boutique, la tecnologia come volano per il negozio di prossimità

L’innovazione tecnologica si applica con successo anche in settori tradizionali come i negozi di abbigliamento. Fantasia e creatività possono trovare nella digitalizzazione il volano per produrre visibilità dell’azienda, sviluppo e servizi evoluti. È il caso di For You Boutique di Diano Marina, che il 12 ottobre scorso ha ricevuto il premio di “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Le aziende premiate per innovazione e sviluppo sono state 120, selezionate in tutta Italia sulla base di oltre 2000 candidature.

For You Boutique è nata nel 1968 nel golfo Dianese e oggi ha il negozio principale in corso Roma 173 a Diano Marina. Fondata da Liliana Mo come atelier Donna, si è distinta negli ultimi anni per innovazione, creando tre siti online di vendita al pubblico e una seguitissima rubrica Live (vedi il canale FOR YOU Boutique su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaDfoH547Xe7i5AfdQ3I) dove vengono presentate le novità settimanali in fatto di stile. Recentemente sono stati creati gli “Studios” in via Biancheri 33/35 a Diano Marina, per ospitare la regia delle Live e i set fotografici necessari per i siti online. In via Biancheri 33/35 è stato anche aperto un nuovo punto vendita Uomo per soddisfare il pubblico maschile. L’azienda aumenta il fatturato del 20-30% ogni anno e impiega tre persone fisse più numerosi collaboratori in tutta Italia. All’esperienza decennale di Liliana Mo si sono aggiunte le competenze informatiche di Luca Polselli, che si occupa dell’innovazione on-line, e l’esperienza dell’influencer e sales-speaker Arianna La Porta.

Arianna La Porta e Luca Polselli

«For You – spiega Luca Polselli – è sempre stata una boutique di alta gamma sartoriale, in grado di offrire ai clienti il massimo in fatto di stile e di qualità dei capi d’abbigliamento. Abbiamo iniziato a produrre le live nel 2016, una al mese, e poi, con l’accelerazione verso il digitale di questi anni, la produzione di live è cresciuta e ora ne facciamo fino a quattro alla settimana. Arianna presenta i capi con trasmissioni di sei minuti circa che si possono seguire in diretta o successivamente in streaming. Sono molto efficaci, tanto che ormai una cliente su due entra in negozio facendo riferimento a quello che ha visto on line».