Santa Margherita: nuovi giochi per bambini a Villa Durazzo

Nuovi giochi per bambini in arrivo a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure.

Durante questo mese partiranno i lavori di installazione dei nuovi giochi nell’area in basso del parco, ingresso lato via Vittoria, che andranno a sostituire i vecchi in legno rotti e ammalorati (già rimossi). In tutto sei postazioni che consentiranno ai bambini di usufruire in maniera più ludica e in sicurezza del parco di Villa Durazzo. Non solo i giochi, anche la pavimentazione dell’area verrà migliorata e resa più idonea.

«In dieci anni di amministrazione abbiamo cercato di sistemare con cura i parchi giochi − spiega il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni − dopo aver aperto ex novo il Parcolà di San Siro, dopo aver installato giochi al parco degli Elfi, anche grazie alla donazione de Il Cuore di Santa non dimentica Mai, e sostituito i giochi al parco di San Lorenzo e alla pista di Corte, che è stata riqualificata anche grazie al contributo dell’Associazione Amici di Ghigo, dopo aver riqualificato lo splendore colorato del Parco del Flauto Magico, ora è la volta del parco giochi di Villa Durazzo. Questo è stato un intervento procedurale più complesso rispetto agli altri perché l’area vincolata dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali. Ringrazio gli Uffici per il lavoro svolto e invito fin da ora tutti i bambini a godersi la bellezza dell’area dopo che saranno stati installati i nuovi giochi».