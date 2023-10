Riciclo tessile: collaborazione tra il Centro Commerciale Le Terrazze e Humana People

Il Centro Commerciale Le Terrazze realizza il progetto Ricamare in collaborazione con Humana People to People Italia.

Humana People to People Italia è un’organizzazione umanitaria, nata nel 1998 per sostenere progetti di sviluppo, azioni sociali e di sensibilizzazione in Italia e nel mondo. Anche grazie alla raccolta, selezione e vendita degli abiti usati, le 29 organizzazioni della Federazione Humana People to People hanno finanziato nel 2022 1.410 progetti a beneficio di 16,3 milioni di persone.

Il progetto si svilupperà in tre fasi, la prima partirà il 21 ottobre con una raccolta di abiti usati, che verrà valorizzata grazie alla filiera di Humana: i capi in buono stato verranno destinati al riutilizzo, mentre quelli troppo rovinati verranno avviati a riciclo o a recupero energetico. Fino al 12 novembre, tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19, sarà possibile donare i propri abiti dismessi e per ogni kg raccolto, sarà possibile partecipare al concorso Instant Win, in palio 26.800 euro in buoni shopping da riutilizzare in tutti i punti vendita de Le Terrazze.

Dal 1° novembre, dalle 15 alle 19 e dalle 11 alle 14 il sabato e la domenica, in parallelo alla raccolta di abiti usati, partirà un laboratorio creativo in collaborazione con gli studenti dell’Istituto d’Arte Cardarelli e con Sartoria Artigiana della Spezia, per trasformare gli abiti e i tessuti non riutilizzabili in accessori alla moda e in opere d’arte.

Il progetto si concluderà con il Mercatino solidale di Natale, dall’ 8 al 10 dicembre, in cui saranno esposte tutte le opere e gli accessori realizzati dai bambini durante i laboratori e tutto il ricavato sarà devoluto a Humana People to People Italia per sostenere i propri progetti nei settori dell’istruzione, dell’agricoltura, dello sviluppo comunitario e della salute.

Alfio Fontana, Corporate Partnership & Csr Manager di Humana People to People Italia, afferma: «Siamo felici di poter prendere parte a questa iniziativa volta a generare consapevolezza su tematiche a noi molto care come l’economia circolare e la solidarietà. Lo sviluppo sostenibile è un percorso che dobbiamo compiere insieme, i piccoli e grandi gesti di ognuno sono tutti ugualmente indispensabili per costruire un futuro più equo dal punto di vista sociale e che tuteli il nostro pianeta. Donare i propri abiti usati, ad esempio, è un gesto semplice ma che genera impatti positivi enormi».

Sara Cecchini, dirigente scolastica dell’Istituto d’Arte Cardarelli, dice: «L’istituto Cardarelli, nella sua componente del liceo Artistico, è lieto di partecipare come partner del progetto solidale. L’impegno dei nostri ragazzi nelle attività legate alla realizzazione dei prodotti implica un legame e un impegno reciproco da parte dei membri della scuola intesa come comunità educante e la società, soprattutto nelle componenti più deboli e bisognose di aiuto. Esserci per noi rappresenta il valore che trasmettiamo agli altri, il contesto che ci permette di agire e di avere il nostro posto quale attori sociali e cittadini».

Giuseppe Muni, direttore del Centro Commerciale Le Terrazze, dichiara: «Siamo orgogliosi di questa collaborazione con un’organizzazione internazionale come Humana. Questa iniziativa promuove e diffonde valori fondamentali per Le Terrazze e per tutta la comunità locale, oltre ad offrire un contributo attivo e tangibile in tema di sostenibilità ambientale sostenendo progetti di sviluppo nel nostro paese e nel resto del mondo».

Per ulteriori informazioni sull’evento visitare il sito delle Terrazze.