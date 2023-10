Ex-Ilva, Palombella (Uilm): «Il governo deve prendersi la governance»

«Il governo attuale considera Arcelor Mittal un imprenditore e non un interlocutore normale. Ma Arcelor Mittal non ha prodotto alcun risultato in quattro anni né in termini occupazionali né produttivi e di risanamento ambientale. Questo era sufficiente per non andare avanti. Bisogna evitare di continuare a credere a questa impresa. Il governo deve prendersi la governance, non c’è alternativa a questo altrimenti sarà una trattativa a perdere». Lo dice il segretario della Uilm Rocco Palombella al termine del tavolo sulla ex Ilva come riportato dall’Agenzia Dire.

Questa mattina la manifestazione romana e poi la successiva convocazione a Palazzo Chigi dei segretari dei metalmeccanici. Oggi è stata giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d’Italia. La protesta di 24 ore, 8 ore per turno, proclamata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, è stata accompagnata da una manifestazione nazionale con corteo a Roma.

I sindacati chiedono di arrivare a una soluzione condivisa che consenta il rilancio produttivo del gruppo, garantendo l’occupazione dei lavoratori diretti, dell’indotto e dell’Ilva in amministrazione straordinaria, la sostenibilità ambientale e la continuità dei progetti di decarbonizzazione.

Intanto a Bari il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra a margine dell’assemblea organizzativa della Cisl Puglia, ha detto: «L’azienda non sta reinvestendo, non sta rispettando i patti che aveva ridefinito non solo con il sindacato ma anche con il governo. Questa e’ la ragione per la quale noi ieri abbiamo sollecitato il governo a ricevere questa mattina una delegazione di sindacalisti e di lavoratori a palazzo Chigi proprio perché vogliamo garanzie dal governo che lo stabilimento di Taranto insieme agli altri abbia una prospettiva, con un rilancio degli investimenti, un rafforzamento della produzione, della continuità produttiva, della salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Su ex Ilva la Cisl non farà nessun passo indietro fino a che non vedremo accolte e soddisfatte le nostre rivendicazioni».