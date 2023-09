Sangiorgio Marine e Nlcomp, progetto di un nuovo 50’ cruiser-racer

Dopo l’esperienza di collaborazione con l’Ecoracer OD 30, che proseguirà facendo nascere nel capoluogo ligure la prima flotta al mondo di imbarcazioni riciclabili dedicata al settore racing, Sangiorgio Marine e Northern Light Composites sono pronti a un nuovo capitolo della loro sinergia. Il cantiere genovese fondato da Edoardo Bianchi e Ferdinando Garrè, parte del Gruppo Genova Industrie Navali, e la startup innovativa per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie sostenibili nel campo dei compositi, collaboreranno ancora per promuovere le tecniche di costruzione eco-sostenibili e alternative e, oltre all’Ecoracer OD 30, sta nascendo il progetto di un nuovo 50’ cruiser-racer.

Nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova, sabato 23 settembre dalle 12 alle 13 all’Eberhard Theatre, verranno presentati, alla presenza del team di Nlcomp e di Sangiorgio Marine, con Edoardo Bianchi, Matteo Polli e altri ospiti, la collaborazione, i progetti e il nuovo brand verticale sulla nautica di Nlcomp.

La sinergia tra le due realtà inizia poco più di un anno fa, nel 2022, in occasione della prima costruzione uscita dalle campate del cantiere Sangiorgio Marine, il Class 40 Alla Grande – Pirelli di Ambrogio Beccaria. Il 2023 li vede ancora insieme durante il Grand Finale di Ocean Race, quando presentano il prototipo Ecoracer OD 30, la prima barca riciclabile al mondo prodotta in serie e oggi esposta al 63mo Salone Nautico di Genova. Il nuovo 30 piedi è a firma Matteo Polli e rappresenta un fiore all’occhiello per Nlcomp che ha dimostrato di potere applicare il suo composito riciclabile anche su imbarcazioni di lunghezza maggiore rispetto al primo prototipo prodotto, l’Ecoracer 769.

L’esperienza con l’OD 30, che darà vita alla prima flotta di imbarcazioni riciclabili one-design, una vera rivoluzione nel segmento degli yacht high performance, ha portato Nlcomp e Sangiorgio Marine a concepire un’idea di più ampio respiro: «Dopo il successo di Ecoracer OD 30 stiamo lavorando al concept di un 50’ in materiali riciclabili – afferma Edoardo Bianchi, amministratore delegato di Sangiorgio Marine – . L’obiettivo più ampio è quello di creare a Genova un polo cantieristico nautico che si basi su capisaldi e principi a noi cari quali l’innovazione, la ricerca e le performance nel rispetto dell’ambiente, è una grande opportunità per un rilancio del settore e del nostro territorio».

Sangiorgio Marine e Northern Light Composites, con l’ausilio e la verifica di enti certificatori terzi, condurranno un’analisi strutturata dell’impatto delle imbarcazioni prodotte, che contribuirà in maniera più ampia alla ricerca e allo sviluppo, già oggi in essere, di nuovi materiali per l’ottimizzazione delle performance nel rispetto dell’ambiente. Un processo analogo era già stato seguito dalla startup Climate Standard per classificare come “carbon neutral” Ecora-cer OD 30.

«Siamo davvero entusiasti di proseguire la collaborazione con Edoardo e il suo team, lanciando questa nuova partnership per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili per yachts ad alte performance, core business di Sangiorgio Marine, con il progetto di un nuovo 50’ cruiser racer – dichiara Fabio Bignolini –. Crediamo che anche in questo settore nuove soluzioni siano necessarie per dare vita ad alti standard di sostenibilità per le imbarcazioni del futuro, che dovranno essere meno impattanti in tutte le fasi della loro vita».

Sangiorgio Marine nasce nel 2021 dall’incontro tra Edoardo Bianchi, velista, olimpionico, ingegnere, esperto di compositi, project manager e project leader dei progetti di Coppa America per Landorver BAR e Luna Rossa Prada Pirelli e la visione imprenditoriale di Ferdinando Garrè, amministratore delegato dello storico cantiere genovese San Giorgio del Porto, parte del gruppo Genova Industrie Navali.

Sangiorgio Marine oggi è un cantiere nautico dedicato a progetti ad alto contenuto innovativo per barche a vela racing e fast cruising, sia nel campo del refit sia del new building e si propone quale nuovo interlocutore per progetti ad alto contenuto tecnologico, con un focus particolare sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e processi. In soli due anni di attività ha varato sulle proprie banchine i tre Class40 di Beccaria, Fornaro e Riva; ha costruito inoltre il nuovo chaseboat per Bluegame (gruppo San Lorenzo), la barca di appoggio di American Magic per la prossima America’s Cup, un multiscafo foiling a propulsione a idrogeno, in grado di navigare a 50kn nel silenzio e producendo acqua quale residuo. Bgm-Hsv ed Ecoracer 30 sono i primi due progetti esempio dell’impegno del cantiere genovese in termini di sostenibilità e attenzione all’ambiente.

Northern Light Composites nlcomp® è una startup italiana che ha sviluppato la tecnologia rComposite® per risolvere uno dei maggiori problemi del settore nautico e dei compositi: le barche in vetroresina abbandonate a fine vita che giacciono nei cantieri, nei porti o nelle campagne. Questa soluzione brevettata, grazie all’utilizzo di una matrice termoplastica, consente di riciclare i materiali compositi a fine vita. Inoltre, incorporando una combinazione di fibre naturali e sintetiche, insieme a fibre di carbonio riciclate, garantisce un minore impatto ambientale anche durante la fase di costruzione dell’imbarcazione.

Questa tecnologia è stata già usata da Nlcomp per costruire l’Ecoracer 769, l’Ecoracer OD 30 e alcuni prototipi di derive, ma è pronta per essere applicata anche su imbarcazioni di più grandi dimensioni garantendo capacità meccaniche e di tenuta ai massimi livelli.