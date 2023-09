Lavori nelle scuole genovesi finanziati dal Pnrr: l’aggiornamento sulle sedi alternative

I sindacati hanno chiesto e ottenuto dal Comune di Genova un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori alle scuole con finanziamenti del Pnrr

Ecco l’elenco delle sedi interessate, con il dato aggiornato

SCUOLE COMUNALI PNRR SEDE ALTERNATIVA INDIVIDUATA (dato di inizio estate) SEDE ALTERNATIVA INDIVIDUATA (dati al 05.09.2023) Scuola Infanzia Quartiere Camoscio (Viale Centurione Bracelli 61) Scuola Infanzia Montale (via Fea 83) e Scuola Infanzia Aurora (via Romagnoli 20) Già trasferita presso Scuola Infanzia Montale (via Fea 83) e Scuola Infanzia Aurora (via Romagnoli 20) Nido Rondine (Piazza Solari 3) Scuola Infanzia San Fruttuoso (Piazza Manzoni 2) Già trasferita presso Scuola Infanzia San Fruttuoso (Piazza Manzoni 2) Scuola Infanzia Arcobaleno (Via Fratelli Coronata 11) e Nido Girotondo Leonardo (Corso Perrone 118) Rimane in sede originaria indicativamente fino a gennaio 2024 per poi trasferirsi in uno spazio dello stesso plesso non soggetto a lavori Nido Centofiori (Via Linneo 79) Parrocchia Santa Croce e Maria Ausiliatrice (Via Albinoni 7) Già trasferito presso Parrocchia Santa Croce e Maria Ausiliatrice (Via Albinoni 7) Scuola Infanzia Primavera (Piazza Vittime di Bologna 10) Istituto Dorotee (Via Negrotto Cambiaso 4) Già trasferita presso Istituto Dorotee (Via Negrotto Cambiaso 4) Nido Castello Raggio (Via Gattorno 6) Villa Bickley (Via Cervetto 35) Già trasferito presso Villa Bickley (Via Cervetto 35) Scuola Infanzia Guido Rossa (Via Gattorno 6) Villa Spinola Dufour (Via L. Dufour, 52R) Trasferimento presso Villa Dufour indicativamente a dicembre 2023 Nido Fata Morgana (Via Medaglie d’oro di lunga navigazione 2) Ex Scuola Infanzia Foce (Corso Torino 60) Trasferimento fissato presumibilmente per gennaio 2024 Scuola Infanzia Foce (Piazza Palermo 13) Ex Scuola Infanzia Foce (Corso Torino 58A) Trasferimento fissato presumibilmente per gennaio 2024 Nido Villa Stalder (Via Priaruggia 50) Domenicane (Via G. Majorana 28) Già trasferito presso Domenicane (Via G. Majorana 28) Scuola Infanzia Villa Stalder (Via Priaruggia 50) Domenicane (Via G. Majorana 28) Già trasferito presso Domenicane (Via G. Majorana 28)

Le organizzazioni sindacali chiedono di fissare già la prossima settimana un incontro tecnico al fine di discutere come si intendono organizzare i trasferimenti nel periodo invernale per il personale scolastico/educativo.

“Evidenziamo − si legge nella nota delle segreterie aziendali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e il Coordinamento rsu − inoltre l’importanza di predisporre urgentemente corsi di formazione sulla sicurezza per tutti coloro che sono già stati trasferiti o che saranno prossimi a farlo, al fine di aggiornare il personale sui sistemi di sicurezza presenti in quelle determinate strutture. Abbiamo chiesto anche una particolare attenzione per quelle strutture come Foce, Fata Morgana, Girotondo e Arcobaleno che rimarranno ancora in struttura ma che vedranno iniziare i lavori in zone adiacenti affinché non vi sia alcuna commistione di situazioni che potrebbero compromettere la salute e il benessere di bambini, famiglie e personale”.

Per tutte le strutture coinvolte i sindacati hanno comunque convenuto con l’amministrazione di calendarizzare dei sopralluoghi con gli rls per monitorare la situazione e segnalare eventuali problematiche.

È stata evidenziata inoltre la situazione del Nido Rondine che a oggi non ha ancora accolto tutti i bambini. È stato chiesto di colmare al più presto i posti non assegnati alle famiglie e di fornire l’organico necessario al funzionamento se non al completo. Stesso discorso per la Scuola Infanzia Villa Stalder che potrebbe non aprire la terza sezione per mancanza di iscrizioni ritenendo necessario discutere della situazione e capire come organizzare il servizio al meglio.

“Il percorso che abbiamo portato avanti fino ad oggi e che ci vedrà impegnati in tutte le fasi dei lavori Pnrr ha permesso la salvaguardia del mantenimento dei posti dell’offerta formativa pubblica e dei relativi posti di lavoro. È indispensabile proseguire con il percorso tra organizzazioni sindacali e amministrazione per organizzare i prossimi mesi nel rispetto della sicurezza, del benessere di tutti e del Ccnl, con lo scopo di mantenere il servizio educativo comunale interno come si è riusciti a fare in questi mesi, grazie agli impegni presi e sottoscritti nell’accordo di luglio 2023”.