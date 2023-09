La Spezia: sistema di video sorveglianza, 9 nuove telecamere

In questi giorni, l’amministrazione comunale della Spezia, sotto la regia della Polizia locale, ha installato 9 nuove telecamere.

Questi i punti: in corrispondenza dell’angolo fra piazza Cesare Battisti e vico delle Mura, piazza Brin angolo via Firenze-via Roma, via Roma incrocio viale Garibaldi, via Di Monale incrocio Corso Cavour, viale A. Ferrari incrocio corso Cavour, corso Cavour n.400, via degli Stagnoni presso le officine Jobson, via degli Stagnoni presso l’isola ecologica Acam, via del Canaletto incrocio via Giovanni Bosco.

L’assessore alla sicurezza Giulio Guerri dichiara: «Proseguiamo il nostro impegno nell’implementazione della videosorveglianza cittadina, in modo da sostenere sempre più sul piano del supporto tecnologico le attività di prevenzione e sicurezza svolte dalla nostra Polizia locale e dalle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), che sono collegate al circuito delle riprese. La telecamera di piazza Battisti attiva un nuovo punto di osservazione, che include un’area particolarmente significativa, comprendendo un’importante struttura pubblica come il Camec, uno dei principali snodi viari del traffico cittadino e quella che è un’ulteriore porzione del centro storico rispetto alla quale sono emerse specifiche esigenze di sorveglianza ai fini del contrasto ai fenomeni di mala movida. La telecamera sull’angolo via Firenze-via Roma consente un’ancora più efficace inquadratura di un settore delicato di piazza Brin, già coperto con diverse prospettive, da alcune delle 5 telecamere (per un totale di 18 inquadrature) che costituiscono l’impianto di videosorveglianza della zona».

Gli altri dispositivi, collocati in corrispondenza di altrettante isole zonali, saranno ulteriori strumenti a disposizione della Polizia Locale sia per l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti, sia per la ricostruzione di sinistri stradali e le indagini sui reati”