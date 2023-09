Ipsen Italia supporta il Banco Alimentare della Liguria

Ipsen Italia ha celebrato il suo Community Day annuale in collaborazione con l’Associazione Banco Alimentare della Liguria Odv, coinvolgendo tutta la popolazione aziendale nel confezionamento di 300 pacchi alimentari destinati a circa 30 strutture caritative di Genova, impegnate nell’assistenza di persone e famiglie in difficoltà economica.

Seguendo le indicazioni del Banco Alimentare, sono stati acquistati generi alimentari a lunga conservazione per un totale di oltre 200 kg di prodotti, garantendo il confezionamento di pacchi contenenti alimenti per la prima infanzia e per adulti.

Come è ormai consuetudine per tutte le sedi del gruppo a livello globale, Ipsen Italia è costantemente attenta ai temi della responsabilità sociale e collabora concretamente con diverse associazioni che si occupano di ambiente e di volontariato.

All’iniziativa ha partecipato anche la presidente del Banco Alimentare della Liguria, Gabriella Andraghetti che ha illustrato alle persone di Ipsen l’impegno costante dell’associazione: «Oggi – ha detto – le famiglie che hanno bisogno di aiuto sono in costante aumento, purtroppo anche molte persone con un unico stipendio o con lavori saltuari e precari, non riescono più a sostenere adeguatamente i propri cari per l’intero mese. Abbiamo perciò sempre più bisogno della generosità di aziende come Ipsen e dei suoi dipendenti, che dedicano risorse economiche e tempo per supportare iniziative come questa”.

«Noi tutti – ha spiegato Patrizia Olivari, presidente e amministratore delegato di Ipsen spa – siamo consapevoli del lavoro del Banco Alimentare e delle tante organizzazioni che si prodigano per aiutare persone e famiglie meno fortunate, per questo riteniamo che sia nostro dovere aggiungere il contributo e la solidarietà dell’azienda e di tutte le persone di Ipsen all’impegno del Banco Alimentare, un approccio per noi naturale poiché lavorare pensando agli altri è il fondamento della nostra quotidianità.

Ipsen è un’azienda biofarmaceutica globale impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, malattie rare e neuroscienze. Con un fatturato di 3 miliardi di euro nel 2022, Ipsen vanta una presenza commerciale in 100 paesi. La Ricerca e Sviluppo dell’azienda è basata sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche e innovative presenti all’interno dei maggiori centri biotecnologici e di life sciences (Paris-Saclay, Francia; Oxford, U.K.; Cambridge, U.S., Shangai, Cina). Oggi, Ipsen conta circa 5.300 dipendenti a livello globale ed è quotata in borsa a Parigi (Euronext: IPN) e negli Stati Uniti attraverso uno Sponsored Level I American Depositary Receipt program (ADR: IPSEY). Per ulteriori informazioni: www.ipsen.com

Banco Alimentare della Liguria Odv aderisce alla rete Banco Alimentare, costituita da 21 organizzazioni distribuite sul territorio nazionale e coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Ha come scopo il recupero e la redistribuzione di eccedenze alimentari alle strutture caritative convenzionate che aiutano persone in stato di bisogno. Attualmente le strutture sono 372 e le persone bisognose aiutate, tramite tali strutture, sono circa 65.800. Le tonnellate di alimenti raccolte e distribuite nel 2022 sono state circa 2.600