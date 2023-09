Il Genoa emette un bond da minimo 5 milioni per finanziare il centro sportivo agli Erzelli

Il Genoa emette un Bond per finanziare la costruzione del centro sportivo giovanile e femminile alla Badia di Sant’Andrea agli Erzelli. Il prestito obbligazionario, per un importo minimo di 5 milioni di euro, sarà emesso dalla controllata Genoa Image spa e avrà un interesse annuo del 9%. La durata del Bond è fissata in 5 anni, al termine dei quali verranno restituiti i soldi dell’investimento alla data del 27 ottobre 2028.

Attraverso il Bond, i sostenitori genoani, la comunità locale e tutti gli investitori interessati avranno la possibilità di partecipare insieme alla Società a un progetto definito “centrale per il futuro del club che punta a raggiungere l’auto-sostenibilità nel lungo periodo, anche grazie al costante sviluppo e alla valorizzazione dei talenti cresciuti nel settore giovanile”.

L’edificio, una volta ristrutturato, ospiterà una quarantina di posti in camere affrescate ricche di storia e affacciate sui giardini circostanti la Badia, una mensa munita di cucina, zone relax e sale studio. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un campo da calcio con spogliatoi, sala video, sala benessere e una palestra attrezzata pure per il recupero dei giocatori infortunati. Sarà pronto per la prossima stagione sportiva.

L’investimento è stimato complessivamente in circa 8 milioni di euro.

Informazioni su Tifosy Capital & Advisory Tifosy è una società di consulenza specializzata in advisory e raccolta di capitali in favore di società professionistiche operanti nel mondo dello sport. Tra le proprie attività, ha sviluppato una piattaforma di investimento online attraverso la quale gli investitori retail possono accedere alle opportunità di investimento offerte dalle società sportive assistite da Tifosy. Tra le operazioni precedenti si annoverano i retail bond di Norwich City, Queens Park Rangers, Bolton Wanderers, Venezia FC e Frosinone Calcio. La società ha sede a Londra e a Milano ed è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in Italia.

La scelta del Bond ha una motivazione di mero coinvolgimento del territorio. Il taglio minimo per aderire è mille euro con incrementi di altri mille. Nessun limite massimo è stato fissato. In caso di mancato raggiungimento della quota i soldi verranno restituiti, ma il direttore finanziario Stefano Vincis fa capire che il Genoa è particolarmente ottimista visto che ogni anno, grazie a questo complesso, risparmierà un milione che attualmente spende tra foresterie gestite da terzi e affitto campi.

Gli investitori possono pre-registrarsi sulla piattaforma di investimento Tifosy Capital & Advisory a partire dal 12 settembre 2023. La pre-registrazione, effettuabile al link www.tifosy.com/genoacfc, garantisce l’accesso all’investimento nella fase prioritaria, riservata in esclusiva a coloro che effettueranno la pre-registrazione, già a partire dal 19 settembre 2023. Il periodo di offerta terminerà il 10 ottobre 2023, fatta salva la chiusura anticipata in caso di integrale sottoscrizione prima del termine. Il prestito obbligazionario, della durata di 5 anni, garantirà un interesse annuo del 9,00%. Naturalmente si tratta di capitale di rischio non garantito e soggetto alla tassazione della cedola del 26%. In caso di eccedenza dell’adesione l’importo massimo di apertura è fissato in 8 milioni.

La Badia, su cui il Genoa ha già investito 2,5 milioni, entrerà così nelle voci attive del bilancio tra le immobilizzazioni materiali.

L’a.d. rossoblù Andrés Blàzquez spiega: «Il centro per le giovanili era uno dei bisogni più grossi. Quando sono arrivato mi sono meravigliato di ciò che faceva il responsabile del settore Michele Sbravati con una situazione così diffusa. Per noi è importante avere i ragazzi tutti insieme, aiutarli nel loro percorso percorso umano, in ciò che mangiano e come studiano. Per come è fatta la Liguria è difficile trovare spazi ampi e la zona della Badia era ideale per restare a Genova, visto che le famiglie ce lo hanno chiesto per la comodità negli spostamenti. Ringraziamo il sindaco di Genova Marco Bucci per la disponibilità dimostrata nell’agevolare il nostro investimento».

Per ora la prima squadra resterà invece a Pegli, almeno nel corto-medio periodo, conferma Blàzquez.

Prosegue così il cammino dei 777 Partners nell’ambito della sostenibilità e autonomia finanziaria per la Società genovese. Il presidente Alberto Zangrillo conferma: «Ero ieri alla riunione della Lega Serie A e la sostenibilità è un argomento difficilissimo perché oggi è in gioco la sopravvivenza delle squadre. Occorre essere avveduti e responsabili. La proprietà lo sta facendo e ha in programma lo sviluppo di iniziative per raggiungere sempre di più l’autonomia finanziaria».