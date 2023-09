Eat to meet: a Castelnuovo Magra lo speed date tra giovani imprenditori per ampliare il business

Appuntamento da non perdere per i giovani imprenditori spezzini: il prossimo 21 settembre a Cantina Lunae (Castelnuovo Magra, La Spezia) si terrà il primo speed date ‘Eat to Meet’.

Due chiacchere tra i vigneti e gli spazi espositivi di una delle più importanti realtà vitivinicole del territorio per potersi scambiare idee e contatti tra aziende. L’iniziativa, in programma dalle ore 19, sarà arricchita dal racconto imprenditoriale di due ospiti speciali: Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, co-fondatori di ‘The Best Blend’ agenzia che crea, sviluppa, produce e distribuisce contenuti e nuove IP per tutti i tipi di media. L’azienda ha, inoltre, creato alcune serie di intrattenimento tra le più viste su YouTube, come 4Gentlemen, e produce CineFacts, il podcast di cinema più ascoltato in Italia.

«Il format dell’Eat to meet prevede un cambio di tavolo ogni mezz’ora per favorire lo scambio di conoscenze e ampliare il network di imprenditori e professionisti che parteciperanno alla cena − spiega il presidente Cna Giovani Imprenditori Fabio Lorenzini -. A partire dalle ore 20 sino alle ore 22 gli imprenditori avranno l’occasione di farsi conoscere e valutare nuove opportunità. Abbiamo scelto questo evento per presentare il gruppo di giovani della Cna guardando ad altre realtà italiane dove la formula funziona. Rappresenta una sfida per uscire dal provincialismo e pensiamo sia stata la scelta giusta perché mai come in questo momento l’imprenditoria spezzina ha la necessità di fare squadra per affrontare tutte le sfide che questa fase storica mette di fronte a chi decide di fare impresa. ‘Eat to meet’ può risultare un’opportunità in più per accrescere il proprio network di conoscenze per dare vita a nuovi progetti».

L’evento è organizzato dal gruppo Cna Giovani Imprenditori La Spezia, formato dal neoeletto presidente Fabio Lorenzini di Autolinee Lorenzini Viaggi e turismo srl e il gruppo direttivo composto da Dennis Sartiano di Global Navis, Alessandro Ferretti e Micheal Mazzola di Allone Business, Sara Manetti di Officina Meccanica Caparrini srl, Gobbato Alessio dell’omonima impresa e David Paruano di Kreativlab.

Sponsor della serata le aziende: Eghos, Hesperio, Fabrica, Agenzia Rossi & Silvestri & C srl.

Per iscriversi o avere maggiori informazioni basta andare sui canali social di Cna La Spezia, oppure https://eattomeetcna.events o scrivere a info@cnalaspezia.it