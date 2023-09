Coldiretti: “la vespa velutina invade il Genovesato, gravi problemi per il comparto apistico”

L’invasione della vespa velutina (o calabrone asiatico) si sta facendo sempre più pesante sul territorio di Genova e provincia, con continue segnalazioni sia sulla costa che nell’entroterra e sulle alture. È quanto denuncia in una nota Coldiretti. “Una diffusione che ha in parte colto alla sprovvista anche i nostri apicoltori – si legge nella nota – se non altro per la rapidità con cui si è diffusa all’interno del territorio”.

È un problema che arriva d’oltralpe e che ormai da anni interessa l’intera regione, da ponente a levante, ma che nell’ultimo periodo sta vessando il genovesato in maniera particolare, causando danni non da poco su diversi fronti e rischiando di creare problemi anche gravi sia al comparto apistico che alla salute della popolazione.

«La vespa velutina – spiega Roberto Sartori, presidente dell’Associazione Agrimercato di Genova, responsabile dei mercati Campagna Amica della provincia ed esperto apicoltore – è arrivata in Europa dall’Asia ormai diversi anni fa, giungendo in Italia attraverso la vicina Francia. Negli ultimi anni, però, la sua espansione è aumentata anche per la chiusura del programma di contrasto finanziato dall’Unione Europea, che ha causato una riduzione esponenziale delle risorse dedicate alla lotta di questo pericoloso insetto».

A seguito del via libera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ndr) al progetto “L’avanguardia tecnologica difende le api dalla vespa velutina”, a partire dal 2019 Regione Liguria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – in collaborazione con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA-AA) e le associazioni di Apicoltori ApiLiguria e Alpa Miele – hanno effettivamente attivato una nuova programmazione per arginare la diffusione del calabrone asiatico. Però, nonostante l’espansione del fenomeno in Liguria e nel genovesato sia stata continua, repentina ed esponenziale, a oggi ancora non è possibile identificare in maniera univoca chi possa effettivamente intervenire per debellare i numerosi nidi che vengono ritrovati. Coldiretti auspica pertanto, il supporto della Regione per trovare una soluzione al problema.

Inoltre, avverte Coldiretti, se l’azione di sterminio delle velutine sulle api è ormai assodata, ancora non vi è un alert adeguato circa i pericoli per l’uomo. Si tratta di insetti molto protettivi e aggressivi, il cui veleno di un solo esemplare corrisponde a quello di dieci vespe “normali”: una sola puntura può essere letale per una persona allergica a causa dello shock anafilattico, mentre 3-4 punture potrebbero mandare un uomo di robusta costituzione in ospedale. Senza contare che tali esemplari non nidificano solo sugli alberi, ma ovunque, anche nei cespugli o sottoterra.