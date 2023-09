Chiavari, saranno riorganizzati gli spazi di piazza N.S. Dell’Orto

Il Comune di Chiavari ha incontrato i sindacati di Amt e ha confermato l’intenzione di riorganizzare gli spazi di piazza N.S. dell’Orto, con un progetto di riqualificazione totale che prevede in una prima fase anche la realizzazione di una rampa di collegamento con il lungomare in ottica di un miglior collegamento tra il porto, la passeggiata e il centro

storico, in modo totalmente accessibile.

La riunione si è svolta in un clima di collaborazione per individuare una soluzione condivisa e rispettosa delle necessità degli utenti e dei lavoratori.

Il Comune di Chiavari ha prospettato quanto concordato con Amt, illustrando la “soluzione A” per piazza Caduti di Nassiriya, facendo presente che l’istituto Assarotti ha deliberato la disponibilita ad affittare ad Amt i locali gia ispezionati. Il Comune si è gia attivato per dare avvio all’esecuzione dei lavori concordati. Per corso Buenos Aires l’azienda di trasporto locale ha elaborato il progetto che, probabilmente, non sara realizzato prima di tre mesi. A fronte di ciò il Comune ha prospettato la possibilita che possa essere stipulata da Amt, temporaneamente e finché il nuovo servizio non sara pronto e disponibile, una convenzione con gli esercizi commerciali presenti in zona, in modo tale da garantire un accesso ai servizi igienici ai lavoratori.

Le organizzazioni sindacali hanno manifestato perplessità circa la soluzione A e hanno esigenza di verificare I’esecuzione delle convenzioni citate, sia sotto il profilo tecnico sia legale. Chiedono inoltre la possibilita di mantenere l’uso della struttura, oggi adibita a servizi per i lavoratori Amt, in piazza N.S. dell’Orto, in attesa che I’azienda metta in atto quanto prospettato nella lettera del 29 agosto 2023.

Il Comune di Chiavari si dichiara disponibile sia a concederne I’utilizzo fino all’8

gennaio 2024 sia a posticipare al 2 ottobre 2023, laddove sia accettata da Amt e

non ci siano maggiori costi o disagi, l’attuazione della soluzione A eventualmente

migliorata per piazza Caduti di Nassiriya, come richiesto dai sindacati. Inoltre,

l’amministrazione comunale si è anche presa l’impegno di studiare complessivamente gli spazi di piazza Caduti di Nassiriya nei prossimi mesi.

Le parti hanno concordato un sopralluogo congiunto con Amt il 6 settembre

2023 alle 9 per valutare il miglioramento della soluzione A e visionare l’avanzamento dei lavori nei locali dell’istituto Assarotti.

«Siamo soddisfatti dell’incontro di oggi, costruttivo e rispettoso delle esigenze dell’utenza, dei lavoratori e delle parti. Su richiesta dei sindacati, abbiamo confermato la nostra disponibilità a posticipare al 2 ottobre lo spostamento del capolinea in piazza caduti di Nassiriya e in corso Buenos Aires, previo assenso da parte dell’azienda di trasporto locale − spiega il sindaco Federico Messuti − con i sindacati e Amt ci ritroveremo domani mattina in piazza Nassiriya per verificare le modifiche potenziali da apportare alla soluzione già individuata per la disposizione degli stalli. Faremo anche un sopralluogo nei locali dell’Assarotti per visionare lo stato di avanzamento dei lavori necessari a ricavare i locali concordati per ospitare i lavoratori».