Amt, Genova: variazioni alle linee per manifestazioni sportive ed eventi

Amt comunica le variazioni di percorso alle proprie linee in occasione di eventi e manifestazioni sportive che sono in programma a Genova nei prossimi giorni.

Linee Amt per l’incontro di calcio Genoa-Napoli

In occasione dell’incontro di calcio Genoa-Napoli, in programma sabato 16 settembre alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana: 18.40 19.00 19.15 19.35 19.50 20.10 20.25

CM corse da Caricamento: 18.40 18.55 19.15 19.30 19.50 20.10 20.25

KM corse da via Rimassa: 18.45 18.55 19.05 19.15 19.25 19.35 19.45 19.55 20.05 20.15 20.25 20.35

SM corse da piazza Acquaverde: 18.45 18.55 19.05 19.15 19.25 19.35 19.45 19.55 20.05 20.15 20.25 20.35

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 14 (Molassana – Brignole), 37 (via dei Platani – via Dante/De Ferrari), 47 (via Pinetti – Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana – PS San Martino), 82 (Quezzi – Brignole), 480 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e le linee serali 603 (Quezzi – Brignole), 680 (Sant’Eusebio – Brignole) e 683 (via Robino – Brignole).

Variazioni di percorso linea 31 per domenica 17 settembre (Dream Run 2023)

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Italia in occasione della marcia “Dream Run 2023”, domenica 17 settembre, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (o comunque fino al termine della manifestazione), la linea 31 modifica il percorso come di seguito indicato:

Direzione Gaslini: i bus, giunti in corso Italia, proseguono per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Brignole: percorso regolare.

Variazioni di percorso linee 13, 470 e 470/ per domenica 17 settembre (Fiera di Struppa)

A seguito dello svolgimento della manifestazione “Fiera di Struppa 2023”, domenica 17 settembre, dalle ore 7 alle ore 21.30 (e comunque fino a cessate esigenze), le linee 13, 470 e 470/ modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, proseguono sul ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà fino alla rotatoria Canova dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprendono regolare percorso.

Linea 470

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare. Direzione Sant’Eusebio: i bus giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova e via Da Verazzano dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’ Eusebio – Molassana)

Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via Da Verazzano, proseguono per la rotatoria Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (San Martino di Struppa – Molassana)

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’Eusebio – San Siro – Molassana)

Direzione San Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per via Pedullà, ponte Green e via Buscaglia dove riprendono regolare percorso. Direzione Molassana: percorso regolare.

Linee Amt per l’incontro di calcio Sampdoria – Cittadella

In occasione dell’incontro di calcio Sampdoria – Cittadella, in programma lunedì 18 settembre alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana: 18.30 18.50 19.05 19.25 19.40 20.00 20.15

CM corse da Caricamento: 18.30 18.45 19.05 19.20 19.40 19.55 20.15

KM corse da piazzale Kennedy: 18.30 18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50 20.00 20.10 20.20

SM corse da piazza Acquaverde: 18.30 18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50 20.00 20.10 20.20

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 14 (Prato – Brignole), 37 (via dei Platani – De Ferrari/via Dante), 47 (via Pinetti – Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana – PS San Martino), 82 (Quezzi – Brignole), 480 (Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (Brignole – Sant’Eusebio) e le linee serali 603 (Quezzi – Brignole), 680 (Sant’Eusebio – Brignole) e 683 (via Robino – Brignole).