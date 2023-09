Agenzia delle Entrate, maxi concorsi per funzionari: oltre 3mila domande per la Liguria

Sono 188.292 le domande di iscrizione ai due bandi di concorso per funzionari a tempo indeterminato pubblicati dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 27 luglio: di queste 3.171 riguardano le sedi presenti in Liguria.

Allo scadere del termine per le candidature, fissato per le ore 23,59 di lunedì scorso, 28 agosto, sono 129.751 le candidature arrivate per l’area delle attività tributarie e 58.541 per quella dei servizi di pubblicità immobiliare. Sono 44.499 i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per tutte e due le procedure, che saranno svolte in date diverse per consentire la partecipazione ad entrambe.

Prove scritte “sprint”: per entrambe le procedure si terranno nella prima metà di novembre e saranno espletate su più sedi decentrate sul territorio nazionale, isole comprese. Le sedi più ambite sono il Lazio e gli uffici centrali per il bando da 3.970 posti, con oltre 48mila domande, e la Campania per quello da 530 unità, con quasi 9mila. Queste 4.500 nuove assunzioni rientrano nel piano con cui il Fisco punta ad ampliare l’organico di circa 11mila unità entro la fine del 2024.

La geografia delle candidature per le attività tributarie

Dei 129.751 candidati del concorso per 3.970 funzionari a tempo indeterminato per l’attività tributaria, circa 48mila hanno scelto il Lazio e gli uffici centrali. Come riportato sui bandi, infatti, nella domanda di partecipazione poteva essere indicata, a pena di esclusione, una sola struttura, regionale o provinciale, fra quelle elencate. A seguire in ordine di “appeal” gli uffici della Lombardia, con quasi 20mila richieste, il Veneto, con oltre 10.400 candidature e l’Emilia-Romagna, con più di 10.300 aspiranti funzionari. Per la Liguria sono state presentate 2.412 domande.

Servizi di pubblicità immobiliare: le sedi più “ambite”

Per quanto riguarda invece il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità per l’area dei funzionari per servizi di pubblicità immobiliare, è la Campania ad aver suscitato il maggior interesse: delle 58.541 domande, oltre 8.900 riportano questa regione. Seguono la Sicilia, con oltre 8.200 preferenze, il Lazio e gli Uffici centrali, con più di 8.100 scelte, e la Puglia, con quasi 6.600 candidature. Le richieste presentate per la Liguria si sono fermate a quota 759.