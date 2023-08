Regione, oltre 3,3 mln di fondi Pnrr per gli Its di Imperia e Santa Margherita

Ammonta a 3 milioni e 338mila euro il finanziamento per gli Its Academy di nuova costituzione della Regione Liguria. Le risorse rientrano nell’ambito della Missione 4 -Istruzione e Ricerca “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono state ufficialmente pubblicate con decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

In particolare, gli istituti liguri interessati sono l’Its per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy-Sistema Agroalimentare-Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia a cui vanno 1milione e 695mila euro e l’Its Turismo Liguria-Academy of Tourism, Culture and Hospitality Santa Margherita Ligure al quale sono destinati 1milione 643mila euro.

«Portiamo a casa un altro grandissimo risultato per i nostri Its Academy, frutto di un confronto proficuo con il ministero – dichiara l’assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola –. Insieme ai colleghi assessori delle altre Regioni abbiamo espressamente chiesto questa quota di fondi Pnrr affinché i nostri istituti abbiano la possibilità di dotarsi di strutture adeguate, che possono rispondere anno dopo anno alle esigenze del territorio e delle imprese. Con queste risorse diamo un’ulteriore spinta ai nostri virtuosi Its con l’obiettivo costante di formare giovani professionisti che possano operare e lavorare in Liguria».

Entrambi gli istituti in oggetto sono stati costituiti nel 2021 e hanno attivato – condizione necessaria per l’accesso ai fondi – un percorso formativo nell’anno 2022. Nel dettaglio il finanziamento ha lo scopo di potenziare i laboratori formativi già esistenti o realizzarne di nuovi per l’ampliamento dell’offerta.

Commenta il presidente dell’Its Agroalimentare di Imperia, Enrico Zelioli: «Non posso che essere soddisfatto di queste nuove risorse –. Avremo a disposizione oltre un milione e 600 mila euro che utilizzeremo per laboratori altamente tecnologici e specializzanti con l’intento di proseguire nel percorso di crescita che stiamo portando avanti fin dalla costituzione del 2021».

«Per un Its giovane come il nostro poter contare su un finanziamento di più di 1 milione e 600 mila euro per il potenziamento di nuovi laboratori è sicuramente un’occasione fantastica e irripetibile – sottolinea Aldo Werdin, presidente dell’Its del Turismo di Santa Margherita Ligure –. Ciò ci permetterà di poter ampliare la nostra offerta formativa, rispondendo sempre di più alle richieste delle aziende, soprattutto in termini di competenze professionali legate alle nuove tecnologie».