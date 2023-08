Immobiliare di lusso: due genovesi alla guida sede di Nest Seekers International a Milano

Nest Seekers International, gruppo americano operativo nel settore immobiliare di lusso, delle nuove costruzioni residenziali ma anche dell’arte, degli yacht e jet privati, arriva anche in Italia: a guidare la sede di Milano saranno i genovesi Luca e Sara Traverso, figli d’arte cresciuti professionalmente in Italia ma che da oltre 20 anni operano nel mercato internazionale in particolare a Milano e New York.

Il colosso americano conta 35 uffici tra Stati Uniti ed Europa e 1600 agenti: è noto per aver innovato l’industria immobiliare con la produzione di reality show immobiliari che hanno reso famosi i propri agenti negli Stati Uniti, tra cui le serie “Million Dollar Listing New York”, “Selling The Hamptons”, “Million Dollar Beach House”.

La sede di Milano, in via Andrea Appiani 25, inaugurerà l’8 settembre e la sua portata si estenderà ora alle destinazioni più ambite d’Italia, tra cui la Costiera Amalfitana, la Toscana, il Lago di Como e la Puglia. L’8 agosto verrà inaugurato l’ufficio Nest Seekers a Capri, mentre il 9 settembre l’ufficio di Napoli.

«Siamo entusiasti di portare avanti l’espansione del brand di Nest Seekers in Italia, – ha affermato Luca Traverso, – Ho sposato con entusiasmo questo format americano che sta riscuotendo enorme successo anche in Europa. Il business model di Nest Seekers, composto da marketing innovativo, reality show immobiliare e academy per il comparto delle nuove costruzioni, mette al centro gli agenti immobiliari, ne soddisfa le necessità di crescita e visibilità internazionale. Oggi siamo alla ricerca di agenti immobiliari intenzionati a entrare in questo progetto e a prendere parte alla nostra serie tv».

«Con l’avvicinarsi dell’estate, una vacanza nel Mediterraneo è un sogno per molte persone − afferma Eddie Shapiro, presidente, fondatore e ceo di Nest Seekers −. La bellezza naturale e la ricchezza culturale italiane rendono l’Italia la meta perfetta. Per Nest Seekers, espandere il nostro business in Italia è una conseguenza logica dopo il nostro successo in altri mercati europei».

I genovesi Luca e Sara Traverso

Luca Traverso, classe ’77 e Sara Traverso, classe ’81, nascono a Genova e si formano professionalmente all’interno del gruppo immobiliare di famiglia, gli “Studi Immobiliari Traverso“, storico marchio fondato dal padre Mauro nel 1979.

Nel 2005 i fratelli decidono di non seguire le orme di famiglia basato sullo sviluppo del franchising immobiliare, e nel 2006 si trasferiscono all’estero per esplorare nuovi format innovativi nel segmento immobiliare.

Nel 2008 rientrano in Italia e fondano la “Reisol“, società di intermediazione dedicata a investimenti internazionali con sede a New York (gestita da Sara) e Milano (gestita da Luca) che presto diventerà un punto di riferimento per investitori italiani interessati ai mercati stranieri. Reisol è considerato da Google il miglior sito internet di categoria.

Nel 2009 il padre abbandona il comando del marchio “Studi immobiliari Traverso”, lasciando un gruppo all’epoca composto da 40 agenzie tra Liguria, Piemonte e Lombardia, interrompendo così il passaggio di consegne nella gestione famigliare.

Dopo 13 anni, Luca e Sara incontrano a New York Eddie Shapiro con il quale decidono di importare in Italia il format innovativo che sta spopolando in tutta Europa.

Vendite da record negli Usa

Parte integrante di questo progetto italiano anche Bianca D’Alessio, specializzata nel comparto delle nuove costruzioni e premiata come migliore agente immobiliare di New York per il 2022 con 349 vendite, 222 milioni di volume di vendita, un portafoglio esclusivo di 2 miliardi di dollari e protagonista del Reality Show Immobiliare “Selling The Hamptons”. D’Alessio ha affermato: «Da italo-americana sono orgogliosa di portare il mio metodo a Milano. I corsi della mia Academy hanno permesso al mio team “The Masters Division” di diventare il più produttivo di New York in pochi anni. Sarà un piacere condividere la mia esperienza con gli agenti italiani».

Nest Seekers International è tra le principali agenzie immobiliari a porre gli standard per un servizio di lusso. Vanta 21 anni di attività nel settore immobiliare, 1600 agenti e dipendenti, 5000 transazioni all’anno, 100.000 immobili in esclusiva, 120 operazione di sviluppo immobiliari in esclusiva tra Usa ed Europa, leader nella produzione di reality e serie tv immobiliari 1.000.000 di follower tra tutte le piattaforme social, tra le prime 5 agenzie a New York, tra le prime 10 agenzia negli Usa.

Il gruppo Nest Seekers ha venduto la casa più cara nella storia del mercato di Los Angeles (924 Bel Air road per 102 milioni di dollari) e la seconda casa più cara nella storia del mercato degli Hamptons (70 Cobb Labe in Water Mill Hamptons, 4200 mq e 85.000 mq di parco per 118,5 milioni di dollari).

Tra i clienti celebri del gruppo ci sono: Chad Richison, ceo di Paycom, che ha acquistato a 26,5 mln di dollari una proprietà che si affaccia direttamente sul mare di Malibu; Chiara Ferragni, che ha messo in vendita la sua proprietà nel West Hollywood; Mariah Carey, che ha affittato una proprietà negli Hamptons; Joy Mangano, inventrice del Mocio autostrizzante, che ha messo in vendita la sua casa a Long Island per 20 mln di dollari; il giocatore di football americano Jerry Tillery che ha acquistato un attico a New York; Serena Williams che ha acquistato a Beverly Hills una casa per 6 mln di dollari; la leggenda del basket Chris Mullin, che ha venduto per 2,8 milioni di dollari la sua proprietà e Rihanna, che da metà luglio a metà agosto 2020 ha affittato una proprietà negli Hamptons per 415.000 dollari.