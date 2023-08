Genova, Amt: chiusura Galleria Bixio, variazioni temporanee di percorso dal 21 agosto

Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare della galleria Bixio causa lavori di manutenzione all’illuminazione pubblica, a partire da lunedì 21 agosto, nelle giornate dal lunedì al venerdì (escluse le serate dei sabati e festivi) dalle ore 21.00 alle ore 5.30 e fino a cessate esigenze, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 39, 40, 606, 618, 634, 635, 640, 641, N1, N2, NSM e Volabus, modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18 e 18/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, (dove effettuano fermata provvisoria nell’area di capolinea del 17/), piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, via Roma, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Linee 20, 35, 35/, 618, 635, 641, N1, N2, Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi (dove effettuano fermata provvisoria nell’area di capolinea del 17/), piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata (dove non effettuano fermata), via Balbi dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: regolare percorso.

Linee 34 e 634

Direzione ponente: i bus, giunti in via Montaldo, proseguono per piazza Manin, corso Armellini, corso Solferino, corso Magenta, corso Paganini, piazza Villa, corso Carbonara, via Brignole De Ferrari, via Polleri, piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: regolare percorso.

Linee 39, 40 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi (dove effettuano fermata provvisoria nell’area di capolinea del 17/), piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata (dove non effettuano fermata), via Polleri, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, via Roma, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Linea 606

Direzione ponente: regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in via Assarotti, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linea NSM

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, (dove effettuano fermata provvisoria nell’area di capolinea del 17/), piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: regolare percorso.