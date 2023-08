Concorso per coordinatore pedagogico asili nido al Comune di Savona

Il Comune di Savona ha varato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno, indeterminato, nel profilo professionale di coordinatore pedagogico asili nido dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Il termine per candidarsi sono le 12 del 22 settembre 2023.

Il profilo ricercato è quello di un lavoratore che, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dagli organi di governo, svolge le seguenti principali attività elencate sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di studio e ricerca per l’impiego e l’applicazione di metodi, tecniche, strumenti pedagogici finalizzati agli utenti dei servizi educativi; effettua un lavoro di programmazione, di progettazione e di supporto in relazione alle attività dei servizi educativi per la prima infanzia in raccordo con i referenti delle Istituzioni prescolastiche; cura i rapporti e collabora con le strutture scolastiche per l’infanzia del territorio; cura e sostiene iniziative di continuità tra servizi della prima infanzia e prescolastici; provvede all’organizzazione, al coordinamento e all’utilizzo delle risorse umane dei servizi che gestisce; organizza colloqui individuali con i genitori, su richiesta degli stessi, eventualmente con il servizio sociale comunale, tesi al monitoraggio delle situazioni problematiche, attivando anche la rete dei servizi scolastici; programma la propria attività in relazione agli interventi di politica sociale e psico-infantile del distretto sociosanitario e svolge funzioni di esperto nelle discipline psicopedagogiche e nella progettazione per la Regione; provvede all’analisi dei bisogni formativi del personale dei servizi della prima infanzia e collabora all’individuazione delle attività di aggiornamento degli addetti ai servizi anche prestando la propria competenza tecnica per la realizzazione delle stesse; cura i rapporti con il Servizio sanitario e socio assistenziale per l’integrazione dei bambini portatori di handicap, per il sostegno alle situazioni di disagio evolutivo e per la realizzazione di iniziative di promozione alla salute; svolge funzioni di promozione, monitoraggio e verifica in merito alle attività extracurricolari e ai centri estivi; cura l’organizzazione e il monitoraggio di eventuali tirocini nell’ambito di idonee convenzioni con l’Università; effettua il controllo sui servizi della prima infanzia in merito all’osservanza degli obblighi e degli standard previsti dalla legge; effettua lavoro di programmazione e verifica, presso i nidi di infanzia comunali, delle attività educative sia in rapporto alle fasce d’età, sia in rapporto al singolo bambino; svolge funzioni di consulenza pedagogica a favore del personale operante presso i nidi comunali e i servizi della prima infanzia del territorio comunale; organizza e gestisce incontri di gruppo con i genitori dei bambini frequentanti i nidi di infanzia comunali su problematiche educative di interesse generale ed individuali;

osserva e fa osservare gli accorgimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro, compreso l’uso di presidi antifortunistici.

Tra i requisiti diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Pedagogia o Psicologia o Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione Primaria; oppure laurea magistrale (nuovo ordinamento) in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi o Psicologia o Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua o Scienze pedagogiche o Psicologia o Programmazione e gestione dei servizi educativi o Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua o Scienze pedagogiche o Scienze della Formazione Primaria. Ammesse anche lauree di primo livello in Scienze dell’Educazione e della Formazione o Scienze e tecniche psicologiche.

L’intero bando è qui: Bando asilo